Почему мы смеемся над теми, кто занимается саморазвитием

Конечно, всему есть мера, и чрезмерная зависимость от «кружков по интересам» может быть столь же пагубной, как и зависимость от сладкого или алкоголя. Однако, вообще-то желание развиваться, меняться и пробовать что-то новое не только абсолютно нормально, но даже необходимо. При смене видов деятельности и получении новых навыков у нас формируются новые нейронные связи, мозг становится более пластичен, а это значит, что у нас есть шанс на долгие годы остаться здоровым и интересным здравомыслящим человеком.

Кому-то повезло сразу найти свое призвание. А тем, у кого нет ярко выраженного таланта (типа голоса или артистического дара), найти «свое дело» можно лишь методом проб и ошибок. Пробуя разные виды деятельности и прислушиваясь к своим ощущениям, можно раскрыть в себе потенциал, о котором даже не подозревал.

Очень часто мы боимся что-то всерьез менять. Есть обязательства, семья, дети, ипотека. Не каждый может позволить себе бросить все и отправиться в путешествие по Тибету. Однако, каждому под силу потихоньку самообразовываться: читать, слушать, смотреть — благо великий и ужасный интернет сделал практически любой уголок мира доступным из нашей собственной кухни.

В жизни многих людей в какой-то момент наступает непреодолимая жажда перемен. Кто-то называет это кризисом среднего возраста, кто-то — обыкновенной придурью. А я назову это вторым шансом, который нельзя упустить.

Как правило, первичный выбор профессии редко продиктован собственным желанием и интересом. Количество счастливчиков, сразу знавших, кем они хотят быть, ничтожно мало. Чаще мы делаем свой выбор под влиянием родителей, друзей, в поисках немедленной финансовой выгоды или просто «как получится». А потом нам, погрязшим в рутине, быту и обязательствах, просто некогда задуматься о том, к чему по-настоящему лежит душа. Поэтому период просветления обычно приходится на так называемый «средний возраст», когда дети уже выросли, старые отношения перешли на новый уровень или тихо скончались, и появилось, наконец, время. Время — величайший из волшебников — лекарь и искуситель в одном лице. Грех не воспользоваться предложенным им шансом.

Так что, если вы вдруг решили заняться живописью, научиться играть на пианино или кататься на роликах — дерзайте! Сколько бы вам ни было лет, не позволяйте сомнениям окружающих вас остановить. Жизнь у каждого одна, и ваша прямая обязанность максимально реализовать свой потенциал. Даже если вы не достигните особых высот на новом поприще, у вас по крайней мере не будет ощущения упущенных возможностей.

Не бойтесь экспериментировать. И если кто-то скажет вам, что вы не в своем уме — расскажите им про новые нейронные связи.