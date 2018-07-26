На бывшую участницу «Дом 2» напала соперница

Светлану Юрченко доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами. Шоу «Дом 2» славится скандалами и драками, но даже после ухода участников с проекта их преследуют неудачи и скандалы. Юрченко после ухода с шоу пробовала себя в различных проектах и вот добравшись до очередного, она пожалела об этом не один раз. Травмы Светлана получила на шоу «Хачу невесту» от одной из соперниц. Мало того, что девушке сломали нос, так она и получила множественные травмы. Шоу бизнес требует жертв? Со слов Юрченко, на неё напала другая участника шоу от известного комика — Лара Алборова, которая напала в неожиданный момент и после этого потеряла сознание. Скорую помощь Юрченко вызвала только на следующий день. Интересно, что создатели шоу ничем не помогли бывшей участнице «Дом 2» и теперь она находится в отчаянии, ведь денег на исправление сломанного носа у неё нет. Сейчас Юрченко думает над тем, стоит ли писать заявление в полицию или требовать компенсации от продюсеров шоу.