Балерины-разлучницы: чью личную жизнь они разрушили или поставили под угрозу

Караченцов якобы 20 лет изменял жене

За личным противостоянием супруги Николая Караченцова и экс-примы Мариинки телезрители наблюдали неделю назад — последняя уверяла, что более 20 лет встречалась с актером за спиной Людмилы Поргиной. Танцовщица Елена Дмитриева рассказывала, как в 18 лет впервые увидела Николая: он угостил ее шампанским и черешней, она его пригласила танцевать. Людмила Андреевна парировала: «Он нимфеток вообще не любил. Ему нравились, красивые, статные, умные женщины». Бывшая балерина ссылалась на доказательства, показывая кассету с записью голоса мужчины и простыню, на которой будто бы спали тайные влюбленные. «Мне ее жалко. То ли психиатрическая лечебница по ней плачет», — реагировала Поргина. Елена Дмитриева даже говорила, что Николай Петрович собирался уйти от законной супруги и жениться на ней, но попал в аварию — так их отношения сошли на нет.

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Онкология: как знаменитые пары проходят через это испытаниеЖизни Караченцова, Юдашкина, Кобзона спасает не только терапия, но и поддержка любимых женщин. «Не хотела оскорбить, обидеть. И не расторгла их семью», — произнесла в финале шоу Дмитриева. Поргина и раньше отрицала нападки балерины, уверяя, что они с мужем хохотали в голос над ее словами, так и сейчас не верит в историю «любовницы» артиста. Впрочем, семейной паре не до сплетен из прошлого: Николай Петрович продолжает бороться с онкологией. Лечение в Израиле, на которое муж и жена возлагали надежды, не помогло, теперь любимому народом актеру придется вновь вернуться к курсам химиотерапии.

Прима Мариинки увела мужа у дочери Фрейндлих

Единственная дочь Алисы Бруновны вдвойне повторила судьбу матери: стала актрисой и — увы — разведенной женщиной. Варвара Владимирова вышла замуж за политического деятеля Сергея Тарасова , родила детей и потеряла супруга — из-за солистки балета Мариинского театра. Анастасии Колеговой (на фото внизу) исполнился 21 год, когда она познакомилась с Сергеем: разница в возрасте в два десятка лет, трое детей мужчины от двух браков — ничто не смутило девушку. Настасья влюбилась безоглядно и мирилась со статусом любовницы, принимая щедрые подарки от политика. И все же расставание Тарасова с дочерью Фрейндлих состоялось.

«Я знаю, что именно Варвара Владимирова подала на развод с Сережей, узнав о наших с ним отношениях. Я, как это ни печально звучит, стала разлучницей, сыграв роковую роль в разрушении их брака», — рассказывала Колегова.

Счастье сенатора и его юной спутницы продлилось недолго: 6 лет они были парой неофициально и лишь полтора месяца — супругами. Свадьба состоялась в октябре 2009-го, а в ноябре того же года Сергея не стало в результате крушения «Невского Экспресса».

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Не ожидали увидеть здесь третью супругу Тарасова? Да, Анастасия известна как модель и участница международного конкурса красоты «Мисс мира — 2014», но искусство танца в ее жизни также было. Анастасия профессионально занималась балетом, учась в хореографическом училище в Ставрополе, но свою жизнь с ним не связала. Так что балериной Костенко назвать можно. А что до разлучницы — эта история не утихает с 2016-го: развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова накануне Нового года, эмоциональные восклицания телеведущей: «Ты изменял мне с „мисской“», отрицание Костенко статуса «разлучницы», публичная, хоть и молчаливая война бывшей и настоящей пассий футболиста в Сети — и так далее и тому подобное.

Какой бы бурной ни была история этого трио, его барышни-участницы остались в плюсе: Анастасия стала мамой прелестной дочери, а Ольга зарабатывает миллионы и готовится искать мужа на всю жизнь в личном реалити-проекте.

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Три обвинения Анастасии Волочковой

Единственный супруг балерины (и то — номинальный: как выяснилось, Анастасия и Игорь сыграли свадьбу без официальной росписи) ушел к ней, оставив некогда любимую женщину и трех детей. Бизнесмен и танцовщица встретились в самолете, летящем из Сочи. Игорь был на тот момент не свободен, но чувства к Волочковой взяли верх.

«Конечно, такое решение дается непросто, — откровенничал Вдвовин в начале романа с балериной. — Но мне представляется, что каждый человек должен быть честен по отношению к тем людям, за которых он ответствен. А честность заключается в том, чтобы сказать открыто, может быть, не самую приятную, но — правду. Поэтому я сказал Лене о своем решении сразу же, как только мои отношения с Волочковой определились».

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Закон бумеранга: как «звездные» разлучницы сами оказываются брошенными«На чужом несчастье счастья не построишь» — в этой поговорке пришлось убедиться многим знаменитостям на личном опыте. Танцовщице, записанной в ряды «разбивающих семьи», вскоре и самой пришлось испытать, каково это — терять мужчину из-за его страсти к другой женщине. Вдовин ушел от балерины, увлекшись йогой (или, как предполагается, инструктором по йоге), заявив Волочковой, что «им не по судьбе».

Кстати, разлучницей Анастасию называли еще как минимум дважды. С десяток лет назад она будто бы отбила богатого жениха у Ксении Собак, а в 2015-м охмурила мужа модели Надежды Попковой. На подобные ситуации Волочкова реагирует стандартно, передавая нежные приветы всем, кто стремится прославиться за счет ее имени.

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин. Фото: АНАТОЛИЙ ЖДАНОВ