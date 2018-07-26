«Жди меня» на НТВ расскажет о самых неожиданных поворотах судьбы! 

В новом выпуске программы «Жди меня» телезрители увидят, как одна поездка может изменить жизнь человека навсегда, какие ошибки не стоит совершать в условиях дикой природы и смогут ли сестры принять образ жизни брата после долгой разлуки.
Иногда один поступок полностью меняет всю дальнейшую жизнь. Для Александра Костенко такой точкой невозврата стала поездка в Казахстан в 2005 году. Там он стал участником уличной потасовки, в ходе которой был убит человек. Александр взял всю вину на себя, хотя с самого начала у следствия был и другой подозреваемый — брат его родной сестры. Именно его считали главным зачинщиком конфликта. Но признание Александра поставило точку в этом деле. Так он оказался в тюрьме. Отсидев 8 лет, Костенко получил право на условно-досрочное освобождение. Но на этом его испытания не закончились. Неожиданно выяснилось, что теперь он не может вернуться домой в Россию. Александр обратился за помощью в программу «Жди меня», чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.
Екатерина Федосеева из Москвы вот уже шесть лет ищет информацию о своем прадеде — Семене Евсеевиче Гавреве. Его судьба хранит массу загадок, а данные военных архивов противоречат друг другу. Согласно документам, он пропал без вести в 1944-м, за год до окончания Великой Отечественной войны. Но также есть информация, что в 1945-м Семен Гаврев находился под Берлином и за свои подвиги получил Орден Красной Звезды. А в этом году имя прадеда Екатерины прозвучало и на Украине. Пенсионерка из Сумской области обнаружила у себя в огороде удивительную находку, которая меняет представления о судьбе храброго воина.
Лес — это не только походы за грибами и веселые пикники. Очень часто он становится запутанным лабиринтом, выбраться из которого под силу далеко не каждому. В этом выпуске «Жди меня» добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» отправятся на поиски бесследно пропавшего молодого человека. Телезрители станут свидетелями реальной поисковой операции в Дмитровском районе Подмосковья, финал которой нельзя предсказать заранее. Кроме того, добровольцы «Лиза Алерт» расскажут, каких ошибок не прощает дикая природа.
Две сестры, Нина Пригода из Саратовской области и Лидия Панасюк из Бреста, приехали на программу, чтобы найти брата — Николая Симухина, который уехал на заработки в Москву и пропал. За последние три года о нем ничего не было известно. Только в студии «Жди меня» женщины узнают, что Николая нашли, но жизнь его кардинально изменилась. Захотят ли они принять брата, когда увидят, чем он занимался все это время?
Смотрите новый выпуск программы «Жди меня» на НТВ в субботу, 28 июля, в 14:00.