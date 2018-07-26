«Жди меня» на НТВ расскажет о самых неожиданных поворотах судьбы!

В новом выпуске программы «Жди меня» телезрители увидят, как одна поездка может изменить жизнь человека навсегда, какие ошибки не стоит совершать в условиях дикой природы и смогут ли сестры принять образ жизни брата после долгой разлуки.

Иногда один поступок полностью меняет всю дальнейшую жизнь. Для Александра Костенко такой точкой невозврата стала поездка в Казахстан в 2005 году. Там он стал участником уличной потасовки, в ходе которой был убит человек. Александр взял всю вину на себя, хотя с самого начала у следствия был и другой подозреваемый — брат его родной сестры. Именно его считали главным зачинщиком конфликта. Но признание Александра поставило точку в этом деле. Так он оказался в тюрьме. Отсидев 8 лет, Костенко получил право на условно-досрочное освобождение. Но на этом его испытания не закончились. Неожиданно выяснилось, что теперь он не может вернуться домой в Россию. Александр обратился за помощью в программу «Жди меня», чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Екатерина Федосеева из Москвы вот уже шесть лет ищет информацию о своем прадеде — Семене Евсеевиче Гавреве. Его судьба хранит массу загадок, а данные военных архивов противоречат друг другу. Согласно документам, он пропал без вести в 1944-м, за год до окончания Великой Отечественной войны. Но также есть информация, что в 1945-м Семен Гаврев находился под Берлином и за свои подвиги получил Орден Красной Звезды. А в этом году имя прадеда Екатерины прозвучало и на Украине. Пенсионерка из Сумской области обнаружила у себя в огороде удивительную находку, которая меняет представления о судьбе храброго воина.

Лес — это не только походы за грибами и веселые пикники. Очень часто он становится запутанным лабиринтом, выбраться из которого под силу далеко не каждому. В этом выпуске «Жди меня» добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» отправятся на поиски бесследно пропавшего молодого человека. Телезрители станут свидетелями реальной поисковой операции в Дмитровском районе Подмосковья, финал которой нельзя предсказать заранее. Кроме того, добровольцы «Лиза Алерт» расскажут, каких ошибок не прощает дикая природа.

Две сестры, Нина Пригода из Саратовской области и Лидия Панасюк из Бреста, приехали на программу, чтобы найти брата — Николая Симухина, который уехал на заработки в Москву и пропал. За последние три года о нем ничего не было известно. Только в студии «Жди меня» женщины узнают, что Николая нашли, но жизнь его кардинально изменилась. Захотят ли они принять брата, когда увидят, чем он занимался все это время?