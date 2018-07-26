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Самарец признался в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки
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Самарец признался в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В настоящее время 23-летнего местного жителя арестовали и поместили под стражу на два месяца.
Фото: СУ СК России по Самарской области
Как сообщили нашей телерадиокомпании соседи семьи, в которой произошла эта трагедия, подозреваемый жил в соседнем со своей жертвой подъезде. Сам он — семейный человек и воспитывает дочь. Мужчина принимал участие в поисках пропавшей девочки и даже присутствовал на ее похоронах. Об этих фактах шокированные жители рассказали, после того как узнали об аресте 23-летнего мужчины. На допросе он во всем сознался. Так, по данным следствия, вечером 20 июля подозреваемый увёл девочку в гаражи, изнасиловал и убил, после чего перенес и спрятал тело малышки на заросшем пустыре стадиона рядом с пединститутом.
Фото: Сергей Павлов
В настоящее время возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Молодой самарец помещён под стражу предварительно до 21 сентября.
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