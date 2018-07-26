56-летняя Екатерина Андреева избавилась от пагубной привычки ради сохранения молодости

@ekaterinaandreeva_official56-летняя Екатерина Андреева избавилась от пагубной привычки ради сохранения молодостиЕкатерина Андреева часто делится с фолловерами секретами красоты. Телеведущей 56 лет, но часто ее принимают за ровесницу ее 35-летней дочери. Кажется, время над ней не властно. Однако Андреева прилагает немало усилий, чтобы сохранять красоту и молодость. Уже давно телеведущая не употребляет продукты с глютеном, не ест хлеб и сладкое, а между ужиной и завтраком соблюдает перерыв в 16 часов — Екатерина практикует интервальное голодание. Кроме того, четыре раза в неделю Андреева занимается с персональным тренером и уже 20 лет ходит к одному и тому же косметологу.

Недавно телеведущая поделилась с подписчиками своей гордостью. Оказывается, ради здоровья и красоты некоторое время назад она бросила курить. Это достижение она ставит в один ряд с воспитанием дочери:

Я бросила курить и полностью осознала всю смертельную опасность этой зависимости, от которой люди не избавляются не потому, что не хотят, а потому что не могут. Не для того их некурящие, кстати, хозяева табачных фабрик миллиардеры подсадили на эту палочку смерти, чтоб они с неё сами слезли и деньгу перестали в зубках им таскать в их широченные карманы. Курите на «здоровье», но уже без меня и моих денег. И мой Ангел -Хранитель не шарахается теперь от меня при каждом выдохе смрада. А второе, чем горжусь — я смогла воспитать дочь, дружка закадычного своего!

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 24 Июл 2018 в 8:51 PDT Фолловеры порадовались за Екатерину, заверив ее, что для многих она является примером: «Вы, большая молодец и дочка у вас умница! Здоровья вам, процветания и всем нам зеленой планеты!», «Вы потрясающая женщина и очень простой, не пафосный человек, это удивительно!».

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