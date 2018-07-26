Жительница Сызрани на «iВолге»: проект «Тайна маски» может выполнять функцию быстрых и тайных свиданий

«В нашем городе очень мало проводится культурно-массовых мероприятий для молодежи. Если проводятся, то в основном о них никто не знает или молодежи это просто не интересно. Проект может выполнять не только вышеперечисленные цели, но и функцию знакомств — быстрых и тайных свиданий», — рассказывает Анастасия.

Главным атрибутом бала является маска. Во время танца пары меняются по кругу и вероятность обзавестись новыми знакомыми 100%, считает автор проекта. «При этом тебя никто не узнает, а уже в конце вечера, после объявления Короля и Королевы бала, всех гостей мы просим открыть их тайну и снять маски, вот тогда приходит очень интересный момент. Тем более что все маленькие девочки, и, как оказалось позже, маленькие мальчики, тоже мечтали о бале. Поэтому мы просто воплощаем детские мечты, а также общаемся и культурно проводим время вместе», — считает девушка.

Подобный бал уже был реализован в Сызрани.

"Хочется послушать мнения экспертов и тогда можно будет думать, на чем расставлять акценты. Я не делаю мощных и красивых презентаций. Я просто рассказываю так, как чувствую и вижу этот проект", — прокомментировала Анастасия.

Молодежный форум ПФО «iВолга-2018» проходит на фестивальной поляне Мастрюковских озер с 26 июля по 4 августа. Участники смогут получить на реализацию своих проектов до 10 млн рублей.