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Жительница Сызрани на «iВолге»: проект «Тайна маски» может выполнять функцию быстрых и тайных свиданий
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Жительница Сызрани на «iВолге»: проект «Тайна маски» может выполнять функцию быстрых и тайных свиданий 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
«В нашем городе очень мало проводится культурно-массовых мероприятий для молодежи. Если проводятся, то в основном о них никто не знает или молодежи это просто не интересно. Проект может выполнять не только вышеперечисленные цели, но и функцию знакомств — быстрых и тайных свиданий», — рассказывает Анастасия.
Главным атрибутом бала является маска. Во время танца пары меняются по кругу и вероятность обзавестись новыми знакомыми 100%, считает автор проекта. «При этом тебя никто не узнает, а уже в конце вечера, после объявления Короля и Королевы бала, всех гостей мы просим открыть их тайну и снять маски, вот тогда приходит очень интересный момент. Тем более что все маленькие девочки, и, как оказалось позже, маленькие мальчики, тоже мечтали о бале. Поэтому мы просто воплощаем детские мечты, а также общаемся и культурно проводим время вместе», — считает девушка.
Подобный бал уже был реализован в Сызрани.
"Хочется послушать мнения экспертов и тогда можно будет думать, на чем расставлять акценты. Я не делаю мощных и красивых презентаций. Я просто рассказываю так, как чувствую и вижу этот проект", — прокомментировала Анастасия.
Молодежный форум ПФО «iВолга-2018» проходит на фестивальной поляне Мастрюковских озер с 26 июля по 4 августа. Участники смогут получить на реализацию своих проектов до 10 млн рублей.
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