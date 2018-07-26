«За Зину Туснолобову!»: как появился этот лозунг на Великой Отечественной

Зина Туснолобова была обычной русской девушкой, которая с началом войны в числе многих других отправилась добровольцем на фронт. Она служила простой санитаркой и, возможно, если бы с Зиной не случилось несчастье, мы никогда бы не узнали о ней и на бортах советских танков, самолетов и орудий солдаты не выводили бы одну и ту же надпись «За Зину Туснолобову!»

Обычная девушка

Зинаида Туснолобова родилась в 1920 году в русской семье в Витебской области. Однако в 1930-е годы, когда страну захлестнула волна страшных репрессий, отец Зины, опасаясь за собственную жизнь и жизнь родных, поменял фамилию и уехал вместе с домочадцами в Кемеровскую область. Именно там наша героиня закончила школу и устроилась работать лаборантом в трест «Ленинскуголь».

В 1941 году, незадолго до начала войны, Зинаида вышла замуж. Но ее семейная жизнь продлилась буквально несколько месяцев. Первым на фронт ушел супруг девушки Иосиф Марченко. Сама Зина записалась на курсы медсестер и после учебы летом 1942 года отправилась вслед за мужем.

Отважная санитарка

Зине Туснолобовой удалось отслужить всего 8 месяцев. Однако и за это короткое время она успела удостоиться высокой награды — ордена Красной Звезды. Молоденькая санитарка собственноручно вынесла из-под огня и тем самым спасла жизни 42 советским бойцам. Кроме того, Зина попутно уничтожила 11 немецких солдат.

Но и это еще не все. До того как девушка навсегда покинула линию фронта, она смогла вытащить с поля боя еще более 80 раненых. Казалось, пули Зину обходят стороной. Но зимой 1943 года и она стала жертвой вражеского снаряда.

В кровавом снегу

В феврале 23-летняя Зина снова выносила под шквальным огнем своих истекающих кровью сослуживцев. В какой-то момент она услышала крик: «Командир ранен!» Она тут же бросилась на помощь. Однако командир, к которому она так спешила, уже был мертв. Возле него упала как подкошенная и сама Зина. Неизвестно, сколько часов пролежала она в снегу. Сознание время от времени возвращалось к ней. В одно из таких просветлений она с трудом открыла глаза и увидела над собой немецкого офицера. Тот, заметив, что санитарка жива, нанес ей несколько ударов прикладом винтовки. Зина снова впала в небытие.

Только благодаря невероятному везению Зинаиду нашли разведчики. Они буквально выдолбили ее тело из кровавой ледяной корки, в которую превратился снег вокруг нее. Девушку отправили в госпиталь. Никто не верил в то, что она выживет.

Заклепки для танков

Но Зина воскресла. Хотя докторам пришлось ампутировать обмороженные конечности молоденькой санитарки. Туснолобова лишилась обеих рук и обеих ног. Придя в себя, она сразу продиктовала медсестре письмо для своего супруга. Она просила Иосифа о расставании: кому нужна эдакая калека? Но муж ответил, что не допускает и мысли о разлуке с любимой. Наверное, этот факт придал Зине сил. Теперь только одна мысль тяготила ее: больше она ничего не могла сделать для Победы. Тогда девушка принялась с помощью медсестер «путешествовать» по госпиталю и подбадривать раненых. А когда в больницу с визитом пожаловали рабочие одного оборонного завода, Зинаида попросила их изготовить хотя бы по одной заклепке для танка, как бы за нее. И рабочие выполнили ее просьбу, но только по-своему. В тот месяц они выпустили сверх плана пять танков, на бортах которых написали: «За Зину Туснолобову!»

За Зину!

Вскоре девушке сделали еще несколько операций, в результате которых на обрубке одной из рук у нее появились два отростка. С помощью них Зина научилась мастерски орудовать карандашом. Она тут же принялась писать письма в газеты со словами поддержки для советских солдат. Зинаида призывала их отомстить за себя и за всех, кто погиб или остался калекой в мясорубке войны. В ответ бойцы прямо-таки засыпали Туснолобову треугольниками. А многие в знак солидарности с санитаркой писали на танках, самолетах, орудиях и бомбах лозунг «За Зину Туснолобову!»

После войны

Наконец пришла Победа. К счастью, муж Зины вернулся домой невредимым. У супругов родились двое детей: сын Владимир и дочь Нина. Сама Зинаида не оставила общественной деятельности, а также работала диктором на радио.

В 1957 году Зинаиде Михайловне Туснолобовой присвоили звание Героя Советского Союза. А в 1965-м ее наградили медалью Флоренс Найтингейл — английской сестры милосердия. Эту почетную награду получили всего лишь три советские медсестеры.

Зинаида Туснолобова умерла в 1980 году в возрасте 59 лет.