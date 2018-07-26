Виктория Лопырева в свой день рождения продемонстрировала бесконечные ноги и круглые бедра в облегающем купальнике

35-летняя Виктория Лопырева показала во всей красе свою безупречную фигуру.

26 июля модели Виктории Лопыревой исполнилось 35 лет. По случаю своего юбилея белокурая красавица поделилась с фолловерами горячим фото. Виктория позирует в Рио-де-Жанейро в черном обтягивающем купальнике, который выгодно подчеркивает все ее достоинства: пышную грудь, тонкую талию и бесконечные ноги. Горячее фото активно набирает лайки и восторженные комментарии фолловеров, которые восхищаются формами Лопыревой.

«Как всегда — идеальная!»; «Викуля, супер девочка! Женского счастья, куколка!»; «Ты принцесса»; «Мисс Совершенство!», — пишут фолловеры.

А как тебе формы именинницы, нравятся?

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Фото:Instagram