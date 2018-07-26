Крис Хемсворт научился танцевать сальсу ко дню рождения супруги

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

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Звезда фильма «Тор» Крис Хемсворт уже 8 лет находится в счастливом браке с Эльзой Патаки и воспитывает троих детей. В день рождения супруги он поделился с подписчиками своей странички в Instagram видео, где они с Эльзой танцуют сальсу, едва попадая в такт песни Despacito. «Вот, дал урок танца своей жене в день ее рождения, — подписал Крис видео, которое невозможно смотреть с серьезным лицом и так и хочется залайкать. — Мне бы, правда, это тоже не помешало. С днем рождения, любимая!»

«Это лучший день рождения в моей жизни, — чуть позже ответила супругу именинница Эльза. — Я провела время в кругу самых близких и родных людей, а также того единственного, кто всегда заставляет меня смеяться».

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