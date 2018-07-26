Ещё
Крис Хемсворт научился танцевать сальсу ко дню рождения супруги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крис Хемсворт научился танцевать сальсу ко дню рождения супруги 

Sunmag 48 минут назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Голливудские сплетники обсуждают неудачную личную жизнь Лиама Хемсворта: бедняга расстался с Майли Сайрус, потому что та пока не готова к созданию семьи, и кажется совершенно потерянным. Мы бы посоветовали Лиаму не расстраиваться, а лучше попросить совета, как построить идеальные отношения, у своего старшего брата Криса.
Звезда фильма «Тор» Крис Хемсворт уже 8 лет находится в счастливом браке с Эльзой Патаки и воспитывает троих детей. В день рождения супруги он поделился с подписчиками своей странички в Instagram видео, где они с Эльзой танцуют сальсу, едва попадая в такт песни Despacito. «Вот, дал урок танца своей жене в день ее рождения, — подписал Крис видео, которое невозможно смотреть с серьезным лицом и так и хочется залайкать. — Мне бы, правда, это тоже не помешало. С днем рождения, любимая!»
«Это лучший день рождения в моей жизни, — чуть позже ответила супругу именинница Эльза. — Я провела время в кругу самых близких и родных людей, а также того единственного, кто всегда заставляет меня смеяться».
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
Sunmag: последние новости
Линдси Лохан впервые станет мамой Рианна подумывает о детях… но не от Хассана Джамиля Пэрис Хилтон назвала Линдси Лохан «патологической лгуньей»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения16
Чем отличаются коричневые яйца от белых46
Что будет, если пить только минеральную воду3
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками5
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем2
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение