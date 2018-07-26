В Уфе без вести пропал 21-летний Альберт Мифтахов

Родные и близкие забили панику, когда 21-летний Альберт Мифтахов перестал отвечать на звонки. Дело в том, что молодой человек жил на съемной квартире на проспекте Октября и всегда был на связи.

— 23 июля он пропал, и мы не знаем, где он может быть. Обзвонили всех родственников, друзей и знакомых, его нигде нет. Родители очень переживают, — рассказывает сестра парня.

Известно, что Альберт родом из Кармаскалинского района деревни Старобабичево.

Если вы знаете, где может находиться молодой человек, то позвоните по телефону: 89053544744

Кстати, что делать, если беда произошла — человек бесследно исчез? Первые 48 часов — золотое время: при грамотно построенных поисках велика вероятность, что все закончится благополучно. Но, как правило, драгоценное время проходит впустую из-за паники и оцепенения. Сотрудник уголовного розыска и руководитель спасательного отряда рассказали, что нужно делать, чтобы отыскать пропавшего человека живым.