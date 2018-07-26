Ещё
В Уфе без вести пропал 21-летний Альберт Мифтахов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Уфе без вести пропал 21-летний Альберт Мифтахов 

ufa1.ru 50 минут назад
Фото: ufa1.ru
Родные и близкие забили панику, когда 21-летний Альберт Мифтахов перестал отвечать на звонки. Дело в том, что молодой человек жил на съемной квартире на проспекте Октября и всегда был на связи.
— 23 июля он пропал, и мы не знаем, где он может быть. Обзвонили всех родственников, друзей и знакомых, его нигде нет. Родители очень переживают, — рассказывает сестра парня.
Известно, что Альберт родом из Кармаскалинского района деревни Старобабичево.
Если вы знаете, где может находиться молодой человек, то позвоните по телефону: 89053544744
Кстати, что делать, если беда произошла — человек бесследно исчез? Первые 48 часов — золотое время: при грамотно построенных поисках велика вероятность, что все закончится благополучно. Но, как правило, драгоценное время проходит впустую из-за паники и оцепенения. Сотрудник уголовного розыска и руководитель спасательного отряда рассказали, что нужно делать, чтобы отыскать пропавшего человека живым.
ufa1.ru: последние новости
Поиски завершены: пропавшую в Башкирии 14-летнюю Дарью нашли полицейские Пропал ребенок: В Башкирии ищут девятилетнего мальчика Запутался в траве и утонул: в Башкирии погиб молодой парень
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения16
Чем отличаются коричневые яйца от белых46
Что будет, если пить только минеральную воду3
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками5
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем2
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение