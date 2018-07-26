Ещё
«Трудно мотивировать». Как живёт самый большой в Воронежской области 15-летний мальчик
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Трудно мотивировать». Как живёт самый большой в Воронежской области 15-летний мальчик 

Вести Воронеж 53 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Павел Бурчаков весит 260 кг. В Воронежской области диагноз ожирение поставлен 46 тыс. человек. Регион занимает третье место в Центральном федеральном округе, уступая только Москве и Московской области. А в России мы на 11-м месте. Всего за год число больных выросло на 15%, отмечают в Минздраве. Причём, страдают от ожирения часто и дети. Самый большой ребенок живёт в Семилуках. Павел Бурчаков в свои 15 лет весит 260 кг. Как родители и врачи борются за жизнь мальчика, узнала корреспондент «Вести-Воронеж». Самодельная кровать из тумбочек и кушеток и компьютер — вот и весь скромный быт Паши Бурчакова в палате Семилукской больницы. Здесь один его день точь в точь повторяет другой. Меняются только онлайн-игры.
— Меня будят, выгоняют на улицу, погуляю, возвращаюсь в палату, сижу играю, таблетки потом дают. Ближе к вечеру приходит папа, ещё с ним гуляю, потом возвращаюсь в палату, дальше сижу, ближе к вечеру ещё дают таблетки, — поделился Павел Бурчаков. Казалось бы, вести такой образ жизни можно и дома, но семья Бурчаковых живет на пятом этаже. За три недели в больничных стенах Паша уже отмечает небольшой прогресс. — Ну, ходить лучше стал, насчёт веса — пока неизвестно, я к концу выписки взвешусь. Папа говорит, жили бы мы на первом этаже, также бы меня выгуливал, а просто спуститься с пятого этажа — не знаю. Для меня это уже слишком сложно, — рассказал мальчик. В больнице Паша ожидает отправки в специализированный реабилитационный центр. Но помогать мальчику там не будут — только подготовят документы для операции.
— Он был в Москве, был обследован, там было рассчитано его питание, необходимые калории, рекомендована, конечно, двигательная активность, чтобы он двигался, чтобы эти калории у него реализовывались, чтоб дальше прибавки веса не было. Если ничего этого, не будет улучшений, значит тогда оперативное лечение, других вариантов нет, — рассказала участковый врач Семилукской ЦРБ Ирина Попова. Врачи из столицы предполагают, что организм Паши неправильно усваивает калории. Если у обычного человека 70% перерабатываются в энергию и сгорают, а 30% — откладываются в мышцы и жировую прослойку, то у Павла всё наоборот. Поэтому, как только ему исполнится 16 лет, его ждёт резекция желудка — то есть часть его попросту отрежут. В семье ещё надеются, что мальчик похудеет без хирургического вмешательства. — Ну, во-первых, к операциям. Как понаглядишься, поначитаешься, что не всегда удачно всё бывает. Лучше б конечно было бы без операций. А так по идее, если бы всё удачно сделали, нормально, то может, операция и неплохо, — поделился отец Павла.
Также врачи настаивают, что излишний вес — результат наследственности, неправильного питания и отсутствия активности. Хотя родился мальчик здоровым, ходил даже на танцы и бокс. Но только за последние два года Паша прибавил в весе 50 кг. Начали страдать сердце, печень и даже кости. Три года назад главе семейства пришлось уйти с работы, чтобы заботиться о сыне и жене-инвалиде. Папа приносит Паше домашнюю еду, поскольку больничную мальчик есть отказывается. — Он вообще привередливый, что не так сделаешь — всё. Он у нас только борщи, супы ест. Каши — нет. Если раз в сто лет заставишь, то только гречневую. Другие вообще не переваривает. Картошку вареную он любит или печеную в духовке. И в, основном, борщи ест, всё, — рассказал Павел Бурчаков-старший.
Живёт семья, по сути, на две пенсии по инвалидности — доход семьи составляет в среднем 30 тыс. рублей. На эти деньги нужно покупать лекарства для всех, выплачивать кредиты и покупать одежду Паше. Последнее, пожалуй, самая большая статья расходов, поскольку всё приходится покупать в двойном экземпляре, а потом сшивать. В беседе с журналистов «Вести-Воронеж» 15-летний Павел признался, что не готов к физическим нагрузкам и не знает, что хотел бы изменить в своём теле.
— Просто трудно его мотивировать уже. Стараюсь, старюсь, а потом думаю — да ну! — говорит отец Пала. Пока родители жалеют Пашу, а он — жалеет самого себя, врачи торопят и требуют решительности. Движение — жизнь. Для Паши Бурчакова между этими словами уже срочно требуется поставить знак равенства. Анна Авдеева, Павел Редькин
Вести Воронеж: последние новости
Жительница Воронежской области нашла кусок лезвия в рулете с повидлом Прокуроры нашли множество нарушений в «адской» больнице воронежского райцентра В Воронеже женщина заказала похороны живому сыну
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна последней цифры вашего года рождения16
Чем отличаются коричневые яйца от белых46
Что будет, если пить только минеральную воду3
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками5
Высоцкая поделилась редким фото с любимым мужем2
Новости партнеров
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение