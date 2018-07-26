«Трудно мотивировать». Как живёт самый большой в Воронежской области 15-летний мальчик

Павел Бурчаков весит 260 кг. В Воронежской области диагноз ожирение поставлен 46 тыс. человек. Регион занимает третье место в Центральном федеральном округе, уступая только Москве и Московской области. А в России мы на 11-м месте. Всего за год число больных выросло на 15%, отмечают в Минздраве . Причём, страдают от ожирения часто и дети. Самый большой ребенок живёт в Семилуках. Павел Бурчаков в свои 15 лет весит 260 кг. Как родители и врачи борются за жизнь мальчика, узнала корреспондент «Вести-Воронеж». Самодельная кровать из тумбочек и кушеток и компьютер — вот и весь скромный быт Паши Бурчакова в палате Семилукской больницы. Здесь один его день точь в точь повторяет другой. Меняются только онлайн-игры.

— Меня будят, выгоняют на улицу, погуляю, возвращаюсь в палату, сижу играю, таблетки потом дают. Ближе к вечеру приходит папа, ещё с ним гуляю, потом возвращаюсь в палату, дальше сижу, ближе к вечеру ещё дают таблетки, — поделился Павел Бурчаков. Казалось бы, вести такой образ жизни можно и дома, но семья Бурчаковых живет на пятом этаже. За три недели в больничных стенах Паша уже отмечает небольшой прогресс. — Ну, ходить лучше стал, насчёт веса — пока неизвестно, я к концу выписки взвешусь. Папа говорит, жили бы мы на первом этаже, также бы меня выгуливал, а просто спуститься с пятого этажа — не знаю. Для меня это уже слишком сложно, — рассказал мальчик. В больнице Паша ожидает отправки в специализированный реабилитационный центр. Но помогать мальчику там не будут — только подготовят документы для операции.

— Он был в Москве, был обследован, там было рассчитано его питание, необходимые калории, рекомендована, конечно, двигательная активность, чтобы он двигался, чтобы эти калории у него реализовывались, чтоб дальше прибавки веса не было. Если ничего этого, не будет улучшений, значит тогда оперативное лечение, других вариантов нет, — рассказала участковый врач Семилукской ЦРБ Ирина Попова . Врачи из столицы предполагают, что организм Паши неправильно усваивает калории. Если у обычного человека 70% перерабатываются в энергию и сгорают, а 30% — откладываются в мышцы и жировую прослойку, то у Павла всё наоборот. Поэтому, как только ему исполнится 16 лет, его ждёт резекция желудка — то есть часть его попросту отрежут. В семье ещё надеются, что мальчик похудеет без хирургического вмешательства. — Ну, во-первых, к операциям. Как понаглядишься, поначитаешься, что не всегда удачно всё бывает. Лучше б конечно было бы без операций. А так по идее, если бы всё удачно сделали, нормально, то может, операция и неплохо, — поделился отец Павла.

Также врачи настаивают, что излишний вес — результат наследственности, неправильного питания и отсутствия активности. Хотя родился мальчик здоровым, ходил даже на танцы и бокс. Но только за последние два года Паша прибавил в весе 50 кг. Начали страдать сердце, печень и даже кости. Три года назад главе семейства пришлось уйти с работы, чтобы заботиться о сыне и жене-инвалиде. Папа приносит Паше домашнюю еду, поскольку больничную мальчик есть отказывается. — Он вообще привередливый, что не так сделаешь — всё. Он у нас только борщи, супы ест. Каши — нет. Если раз в сто лет заставишь, то только гречневую. Другие вообще не переваривает. Картошку вареную он любит или печеную в духовке. И в, основном, борщи ест, всё, — рассказал Павел Бурчаков-старший.

Живёт семья, по сути, на две пенсии по инвалидности — доход семьи составляет в среднем 30 тыс. рублей. На эти деньги нужно покупать лекарства для всех, выплачивать кредиты и покупать одежду Паше. Последнее, пожалуй, самая большая статья расходов, поскольку всё приходится покупать в двойном экземпляре, а потом сшивать. В беседе с журналистов «Вести-Воронеж» 15-летний Павел признался, что не готов к физическим нагрузкам и не знает, что хотел бы изменить в своём теле.