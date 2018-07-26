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5-летнюю малышку из Нигерии назвали самой красивой девочкой в мире
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5-летнюю малышку из Нигерии назвали самой красивой девочкой в мире 

Bigpicture.ru 39 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Пятилетняя Джейр (Jare) из Нигерии в одночасье стала знаменитостью, когда на прошлой неделе фотограф Мофе Бамаива (Mofe Bamuyiwa) выложила ее фотографию в Instagram. Девочка поразила интернет-пользователей не только чрезвычайной уверенностью и зрелостью для столь юного возраста, но и необыкновенной кукольной красотой.
Некоторые комментаторы даже засомневались, натуральная ли это красота или фотограф использовала тонны фотошопа.
Мофе подписала фотографию: «О да, она человек! А еще она ангел!»
A post shared by BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) on  Jul 20, 2018 at 12:23am PDT  «Я могла бы попросить ее улыбнуться для фотографии или рассмеяться, но я хотела добиться естественности, чтобы мы увидели ее глаза». Опубликованная шесть дней назад фотография набрала уже 17 тысяч лайков. Два последующих портрета тоже понравились интернет-пользователям, которые были очарованы красотой девочки.
A post shared by BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) on  Jul 20, 2018 at 3:04am PDT  Мофе, которая работает свадебным фотографом, удивила своих подписчиков, рассказав, что она специально добивалась, чтобы девочка на фотографиях выглядела взрослее. «У меня появилась возможность воплотить свои идеи — то, как я хотела бы снять портреты детей. Я хотела изобразить связь между ее детством и взрослой жизнью, чтобы они стали вне времени».
A post shared by BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) on  Jul 20, 2018 at 10:55am PDT  О самой девочке известно не так много. Она точно не профессиональная модель. Живет вместе с двумя сестрами — 7-летней Джоми и 10-летней Джобой. У девочек есть даже свой аккаунт в Instagram.
A post shared by Joba, Jomiloju & Jare Ijalana (@the_j3_sisters) on  Jul 19, 2018 at 5:23am PDT  A post shared by Joba, Jomiloju & Jare Ijalana (@the_j3_sisters) on  Jul 19, 2018 at 5:19am PDT  Джейр с сестрами.
A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on  Jun 25, 2018 at 8:39pm PDT  В прошлом году титул самой красивой девочки в мире достался Анастасии Князевой из России.
Но, пожалуй, самая известная обладательница этого титула — француженка Тилан Блондо, которая прославилась своей красотой, а потом и скандальной фотосессией в 6-летнем возрасте. Сейчас девушке уже 17 лет и она покоряет подиумы модных домов.
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