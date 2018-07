5-летнюю малышку из Нигерии назвали самой красивой девочкой в мире

Пятилетняя Джейр (Jare) из Нигерии в одночасье стала знаменитостью, когда на прошлой неделе фотограф Мофе Бамаива (Mofe Bamuyiwa) выложила ее фотографию в Instagram. Девочка поразила интернет-пользователей не только чрезвычайной уверенностью и зрелостью для столь юного возраста, но и необыкновенной кукольной красотой.

Некоторые комментаторы даже засомневались, натуральная ли это красота или фотограф использовала тонны фотошопа.

Мофе подписала фотографию: «О да, она человек! А еще она ангел!»

A post shared by BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) on Jul 20, 2018 at 12:23am PDT «Я могла бы попросить ее улыбнуться для фотографии или рассмеяться, но я хотела добиться естественности, чтобы мы увидели ее глаза». Опубликованная шесть дней назад фотография набрала уже 17 тысяч лайков. Два последующих портрета тоже понравились интернет-пользователям, которые были очарованы красотой девочки.

A post shared by BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) on Jul 20, 2018 at 3:04am PDT Мофе, которая работает свадебным фотографом, удивила своих подписчиков, рассказав, что она специально добивалась, чтобы девочка на фотографиях выглядела взрослее. «У меня появилась возможность воплотить свои идеи — то, как я хотела бы снять портреты детей. Я хотела изобразить связь между ее детством и взрослой жизнью, чтобы они стали вне времени».

A post shared by BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) on Jul 20, 2018 at 10:55am PDT О самой девочке известно не так много. Она точно не профессиональная модель. Живет вместе с двумя сестрами — 7-летней Джоми и 10-летней Джобой. У девочек есть даже свой аккаунт в Instagram.

A post shared by Joba, Jomiloju & Jare Ijalana (@the_j3_sisters) on Jul 19, 2018 at 5:23am PDT A post shared by Joba, Jomiloju & Jare Ijalana (@the_j3_sisters) on Jul 19, 2018 at 5:19am PDT Джейр с сестрами.

A post shared by Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) on Jun 25, 2018 at 8:39pm PDT В прошлом году титул самой красивой девочки в мире достался Анастасии Князевой из России.

Но, пожалуй, самая известная обладательница этого титула — француженка Тилан Блондо, которая прославилась своей красотой, а потом и скандальной фотосессией в 6-летнем возрасте. Сейчас девушке уже 17 лет и она покоряет подиумы модных домов.