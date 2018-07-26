37-летняя Мишель Уильямс тайно вышла замуж

Актриса Мишель Уильямс тайно вышла замуж, о чем рассказала в интервью журналу Vanity Fair.

Экс-возлюбленная покойного актера Хита Леджера и мать его дочери Матильды Роуз актриса Мишель Уильямс тайно вышла замуж за 40-летнего музыканта Фила Элверума. Об изменениях в личной жизни актриса рассказала в интервью журналу Vanity Fair, сентябрьскую обложку которого она украсила.

Отвечая на вопросы журналистов, почему же она раньше не решилась рассказать о своих отношениях, актриса заявила следующее.

Фил Элверум работает под псевдонимом Mount Eerie. Ранее он был женат, но два года назад его супруга скончалась от рака. В браке у пары родилась дочь.

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Фото:Global Look Press