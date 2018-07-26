Мишель Уильямс тайно вышла замуж за музыканта Фила Элверума

Новый номер Vanity Fair гарантированно разлетится в считанные часы: в интервью изданию украсившая его обложку Мишель Уильямс призналась, что тайно вышла замуж. Избранником актрисы стал музыкант Фил Элверум.

«Я никогда не отказывалась от любви… Я всегда говорю Матильде: «Твой папа [Хит Леджер] любил меня до того, как люди начали думать, что я талантлива, или красива, или хорошо одеваюсь». Я никогда в своей жизни не обсуждала отношения… Но Фил — не все остальные. И это многого стоит. […] Я наконец-то любима кем-то, благодаря кому чувствую себя свободной».

На вопрос журналистов, почему она не рассказала о своих отношениях и браке раньше, а решилась на публичный комментарий только сейчас, Мишель ответила: «Я и сейчас не особенно хочу это обсуждать. Но всегда остается это внутреннее сомнение, вопрос — а вдруг это кому-то поможет? Вдруг кто-то, кто пережил нечто похожее, кто чувствовал то, что чувствую я, найдет в моих словах что-то, что поможет ему?»

Новый муж Мишель Уильямс, Фил Элверум, выступает под творческим псевдонимом Mount Eerie. В июле 2016 года, то есть два года назад, музыкант потерял жену — она скончалась от рака. Как и Мишель, Фил воспитывает дочку, они вместе переехали к Мишель и ее дочери Матильде в Нью-Йорк.

попкорнnews