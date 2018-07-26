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Элтон Джон о бесполезной помощи
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Элтон Джон о бесполезной помощи 

Клео.Ру 36 минут назад
Фото: Клео.Ру
Элтон Джон (Elton John) рассказал о своих отношениях с Джорджем Майклом, признавая, что сделал много попыток помочь ему, когда он сражался со своей зависимостью от наркотиков.
В интервью Channel4News Элтон сказал: «Я пытался окружить его заботой. Я пытался помочь ему, но невозможно помочь тому, кто не хочет сам помочь себе. Я знаю это, потому что и сам когда-то был в таком положении. Уже 28 лет я ничего не употребляю. Когда я принимал что-то и люди говорили мне, что я поступаю неправильно, меня это только злило, и я, как правило, либо просил их уйти, либо делал то же самое, но в грубой манере».
Говоря о Джордже, Элтон Джон отметил: «Я понимаю Джорджа. Когда я сказал кое-что, а он потом дал огромное интервью, говоря, что я должен заткнуться, я понимаю, почему у него была такая реакция».
В 1991 году Элтон Джон записал с Джорджем свою песню Don't Let The Sun Go Down On Me, и она стала большим хитом.
Упомянул Элтон и собственную борьбу с зависимостью. «Это ужасная вещь, — сказал он. — В настоящее время у меня есть пара друзей, которые переживают зависимость, и я знаю, что нельзя ничего сделать, пока человек сам не скажет, что должен сделать что-нибудь и что ему нужна помощь. Мне понадобилось 16 лет, чтобы прийти к этому».
Джордж Майкл умер в Рождество 2016 года. Элтон тогда тяжело переживал смерть друга и выложил их совместную фотографию в Insta. «Я глубоко шокирован, — написал он тогда. — Я потерял дорогого друга, который был добрейшим, щедрым человеком и великолепным артистом».
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