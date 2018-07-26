«Я не растерялась»: жительница Владивостока «уделала» соседок легкого поведения

Жительница Владивостока в соцсетях рассказала о том, как сумела «разобраться» с девушками легкого поведения, проживающими с ней в одном подъезде, сообщает PRIMPRESS.

Рассказ женщины опубликовало сообщество dpskontrol_125rus, видео можно посмотреть здесь.

«Живу на ул. Пихтовой, 35 уже полгода, живу и души не чаю в этом районе и Доме) Но Есть в 3 подъезде квартира налево, ПРИТОН Там постоянно каждый день приезжают разные девушки, каждый день дежурит новая машина, она ждёт! Сегодня я возвращалась домой примерно в 00.25 с дня рождения сотрудницы, когда я подошла к подъезду, я сразу заметила эту приметную машину, которая постоянно трется возле нашего дома, когда я открыла дверь (домофон), за мной сразу же зашло несколько девушек лёгкого поведения По их виду было все заметно! Пока я ждала лифт, я поняла, что те люди, которые зашли следом за мной, они прячутся, внизу в холле! Я вышла к ним и спросила «Почему вы не поднимаетесь на этаж?» на что мне ответили «Щас пойдём!» Они стояли и ждали, пока я уйду! Я не растерялась, пошла снимать видео, но они увидели и все выбежали на улицу! Люди У нас в подъезде куча детей живет Я мать Куда катится этот мир?»