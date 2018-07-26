Он, наконец, пошел на свидание с девушкой, от которой был без ума. Но не мог поверить, когда она сказала это!

Наконец я убедил девушку, на которой был помешан много лет, чтобы пойти на свидание со мной, и я знал, что должен сделать что-то особенное. Мы жили у океана, и она намекнула, что она никогда не была на пирсе, на нашем местном пляже. Вызов принят. Я нервно водил ее по пляжу, а потом мы медленно ходили вместе по пирсу, когда она сказала мне, что не может забыть один случай, свидетелем которого однажды стала.

Тогда она мне его рассказала…

Когда она была в средней школе, она и ее друзья купили бездомному крылышки из местного магазина. Они были совершенно несъедобны, такое ощущение, что они были приготовлены с Доместосом или чем-то подобным. Они наблюдали за ним, как он вспарывал пакет, вскрыл контейнер и ел с такой жадностью, которая свойственна только голодающему.

Они смеялись, как он страдал. Когда она рассказала мне это, то рассмеялась, и я был просто ошеломлен. Она увидела выражение моего лица и попыталась защититься, утверждая, что это была шутка, и с бездомным все в порядке.

Я не знаю, что случилось со мной, но я просто сказал: «Это очень тревожные отображения полного отсутствия сочувствие или заботы о другом человеке. Тебе смешно, потому что кому-то было плохо?» Я спросил ее, как она думает, было бы забавно сделать то же самое с собакой? Может, если она может позволить себе некоторое сочувствие к животному, то она сможет сделать то же самое и для бездомного человека.

Как жестоки, злобны и эгоистичны были ее действия, и чем больше я понимал это, тем большее отвращение и злость она вызывала у меня. Я просто ушел, сказав все это.

Одно дело, сделать такой поступок, когда ты глупый подросток, но до сих пор гордиться этим, когда ты уже взрослая девушка — это страшная вещь!