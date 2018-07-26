Юные десантники умны, ловки и умелы

Два десятка юношей и девушек в военной форме, берцах стоят по стойке смирно. А через мгновение они же бегают, прыгают, кувыркаются, как настоящие каскадеры или десантники. Во время выполнения физических упражнений человека обычно разбирает азарт. Корреспондент «ВМ» узнал, зачем ребятам вся эта военная романтика.

Ребята действуют как единый организм — только что кувыркались и вот уже снова стоят в строю. Им предстоит еще очень много интересного: прыжки с парашютом, занятия по истории, тактике военного искусства, встречи с интересными людьми.

Как известно, девиз Воздушно-десантных войск: «Нет задач невыполнимых». В соответствии с этим девизом учатся выполнять команды воспитанники клуба «Десантник».

Так, недавно ребята помогли Инессе Клюкиной из Казани преодолеть себя и поверить в свои силы. Девушка не может ходить. Но разве это препятствие для воплощения в жизнь своей мечты?

В архиве клуба есть небольшой документальный фильм о том, как Инесса впервые в жизни летала в аэротрубе. Это устройство полностью имитирует ощущение от прыжка с парашютом — человека поднимает вверх мощный поток воздуха. Оказавшись среди ребят, с которыми она сразу подружилась, Инесса поднялась в воздух, как настоящий парашютист. А потом в жизни Инессы произошло еще одно удивительное событие — она научилась рисовать за один урок, а раньше ей казалось, что это невозможно.

— Никогда не говори никогда, — ободрили ее новые друзья.

Сегодня в столичной школе № 2123 был создан первый кадетский класс, основу которого составили ребята из клуба. Теперь туда мечтают попасть многие.

В эту школу дети приходят с радостью и не торопятся разбежаться после уроков по своим делам. Здесь очень стараются не болеть, и, конечно, никому не приходит в голову прогуливать уроки. А зачем их прогуливать, если вокруг такая отличная компания?

— Я занимаюсь в клубе не очень давно, но уже сроднился с ним. Здесь отличные ребята и непременное взаимное уважение младших и старших. Надеюсь, что скоро мне предстоит первый прыжок с парашютом, — поделился впечатлениями Иван Барченко.

Его мама Анна Игоревна — преподаватель алгебры и геометрии в школе № 2123. Она, как и многие родители, принимает активное участие в жизни клуба «Десантник».

— Ребята из клуба более отзывчивые, сплоченные, теплее относятся к окружающим. Этим они отличаются от других, — сказала мать воспитанника.

В клубе есть собственная библиотека. Здесь собраны книги по истории, военной технике, вооружению.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Шапарин, президент клуба «Десантник»:

— Наши ребята вошли в сборную России, стали чемпионами России и бронзовыми призерами чемпионата Европы по парашютному спорту. Практически все имеют спортивные разряды по нескольким видам спорта, сдают нормативы ГТО на «золото» и при этом отлично учатся. Им предстоит создавать будущее нашей страны.

СПРАВКА

Клуб «Десантник» награжден орденом «Генерал армии В. Ф. Маргелов» — в честь легендарного командующего ВДВ. Это высшая форма награды «Союза десантников России». Она вручается за заслуги в поддержании традиции войскового товарищества, популяризации службы в ВДВ, подразделениях специального назначения.

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