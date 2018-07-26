Он был потрясен, как эта девушка обращается с ним на свидании.

Она села, сказала «Привет» и вытащила свой телефон.

Официант подошел к нам, и она заказала коктейль за 20 долларов. Он ушел, и она обратно зависла в своем телефоне… я получал только односложные ответы. После минуты молчания я спросил: «Ты серьезно собираешься весь вечер сидеть на телефоне и игнорировать меня?» Она взглянула на меня, словно сказав «Ты издеваешься?» и вернулась обратно к телефону.

Официант принес ее коктейль, и она заказала самые дорогие блюда в меню. Я заказываю себе и еще раз пробую поговорить с ней, но она буквально игнорирует меня.

Я, наверное, попал в дерьмовую ситуацию, когда девушка просто приходит на свидания, чтобы получить бесплатную еду и сэкономить деньги, я никогда не думал, что это произойдет со мной, но видимо так и было. Хотя обычно я вообще предлагаю просто кофе на первом свидании, но она настояла на ужине.

В любом случае, это взбесило меня. Я же не ожидаю, получить от нее любой вид сексуальных утех, только за то, что я покупаю ей еду. Но если ты приходишь на свидание, то ты должна хотя бы разговаривать со мной. Поэтому я решил побыть немного мелочным. Я дождался своего заказа и съел все блюда в полной тишине. После того, как она заказала третий коктейль, оставаясь приклеенной к телефону, я сказал, что отлучусь в туалет.

Ну, вместо того, чтобы пойти в туалет, я направился к стойке регистрации, где нашел нашего официанта… парень видел, как проходит наше «свидание» и сказал мне: «Ужасное свидание, да?». Слишком чертовски прав.

Я извинился перед ним, но сказал, что я не собираюсь платить за нее. Поэтому я заплатил за мою еду, дал ему чаевые и ушел.

А 40 минут спустя, я полагаю, это столько времени ей понадобилось, чтобы доесть свой десерт и затем заметить, что я ушел, мой телефон взорвался. Сообщения были о том, какой я ужасный человек и что она не могла позволить себе заплатить за ужин и что они забрали ее водительские права, и еще куча ругательств…

Я бы сказал, что это был «великий» вечер. Я надеялась просто на хороший вечер, но получил удручающий ужин в тишине. Я был счастлив преподать ей урок… я думаю, что большинство парней просто заткнулись бы и заплатили за нее, чтобы получить взамен одно лишь презрение, которое она показала мне!