Наталья Водянова поделилась снимком из сауны

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Наталья Водянова поделилась в Instagram снимком из сауны. «Каникулы», — коротко подписала супермодель, для которой этот месяц выдался особенно активным. «Легкого пара!» — сразу же начали желать подписчики, а также попытались узнать, не в посещении ли сауны заключается главный секрет молодости и красоты Натальи (не забываем, что у супермодели пятеро детей, но она выглядит не как их мама, а как старшая сестра!).

Про пользу сауны Наталья рассказывать не стала, но посоветовала попробовать диету по группе крови, которая заключается в том, чтобы употреблять только разрешенные продукты и исключать запрещенные.

У Натальи Водяновой четвертая группа крови, а это значит, в ее рационе должны всегда присутствовать рыба и игра, рис, зеленые овощи и фрукты, соя, тофу и ягоды (в то же время ей не стоит налегать на красное мясо, морепродукты, хурму, бананы, грибы и орехи). «Эту диету я соблюдаю в проценте 80/20, — признается Наталья. — Очень важно себя радовать, иначе зачем жить».

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