Письмо всем мальчикам от 19 до 99

Ксения Вагнер — о том, как понравиться девочке, девушке, женщине и бабушке, и чего никогда не стоит делать в отношениях со слабым (серьезно?) полом.

Мы не всегда говорим то, что думаем. Зато очень часто говорим то, чего не думаем совсем. «Конечно, я справлюсь сама, дорогой». Перевод с женского: «Мне нужна твоя помощь, но раз ты не предлагаешь, я изображу самую сильную женщину на земле»;

— И ТЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕШЬ МНЕ ПОМОЩЬ ДАЖЕ ПОСЛЕ ЭТОГО?

Увы, мы не всегда логичны и последовательны …разве что в сборах. «Буду готова через полчаса» — с этим словами мы обычно залезаем в душ, который принимаем минут двадцать. «Мне осталось минут десять», — сушка феном в лучшем случае в трусах. «Я уже бегу!» — неспешный макияж. Тождественный выход через час: «А что случилось? Почему ты злишься?».

Самое интересное, что мы и вправду уверены в собственной способности быстро собраться (если хотите научиться быстрее собираться, то почитайте бьюти-правила, о которых мы писали здесь). Сами не понимаем, когда и где что-то идет не так… Может быть, не надо листать Инстаграм, когда принимаешь ванну?… но мы заходим буквально на минутку!

На вопрос «я не толстая?» нам всегда, ВСЕГДА надо отвечать «ты СОВСЕМ не толстая!».

И делать это МОМЕНТАЛЬНО, не всматриваясь с видом научного работника в область попы, которая (увы) со вчерашнего дня не изменилась ни на грамм.

Мы не любим пошлости. Нет, может быть, кто-то и любит, но умным лучше не дарить плюшевых мишек и не писать «как дела, красотка?». Рыбки, птички и особенно киски… Хамишь, парниша!

Грубости, пьянство и неопрятность — тоже нет. Яйца, табак, перегар и щетина — кажется, я — настоящий мужчина, — из этой песни Шнура Вам по-настоящему нужен только первый пункт. Ну, может, еще последний.

Нам надо говорить комплименты. «Неплохое платьице» — провал. «Тебе идет это платье», — лучше. «Ты всегда красивая, и, кстати, это платье отлично на тебе сидит», — почти победа;

В отличие от вас, мы можем не брать трубку, когда ОЧЕНЬ хотим поговорить. Просто вы, вероятно, сильно провинились (про то, как вести себя в конфликтной ситуации, мы писали здесь). Молите о пощаде в эсэмэс!

Нас надо хвалить. Нет, это не то же самое, что комплименты! Это когда вы пришли домой, а там — идеальный порядок, ужин на столе, дети мирно спят, а ваша жена жива, с чистой головой и даже улыбается. Нет, это не само собой разумеющееся! Это труд, дисциплина и самоотдача. Что надо сказать? Правильно — «как мне повезло с моей женой!».

С нами не надо конкурировать. Мы можем быть очень сильными — строить карьеру, вести огромное хозяйство, рожать детей без анестезии. Мы выносливее тихоходки и живучее, чем тараканы. Но даже самым сильным из нас хочется, чтобы вы были хоть на микрончик сильнее.

…а если нет, то хотя бы не будьте скучными. Многое можно исправить в отношениях, кроме одного, — невозможности друг друга рассмешить.

Потакать нам во всем? Ни в коем случае. Читайте классиков: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей».

На самом деле нет. Нам нужна ваша теплота. Просто охраняйте свои границы, не забывая заботиться о нас.

И умоляем — не ревнуйте. Вы очень, очень жалко выглядите, роясь в наших телефонах. Даже жальче тех из нас, кто по глупости делает то же самое.

Открыть дверь машины, наполнить бокал, подать руку. Вам кажется, это мелочи? А что, если мы ОЧЕНЬ внимательны к мелочам?

Хуже полного охламона может быть только жадина-говядина. Нет, мы не корыстны, и да — с милым рай и в шалаше. Но ни когда милый подтягивает все ветки под себя.

А вообще, вы удивитесь, сколько любви и нежности скрыто даже в самых вредных из нас. Делайте почаще все из списка выше — и будет Вам настоящее мужское счастье.