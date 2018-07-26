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Двухлетний мальчик погиб в Химках в результате падения из окна квартиры на 16 этаже
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Двухлетний мальчик погиб в Химках в результате падения из окна квартиры на 16 этаже 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетнего ребенка в Химках. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.
«Следственным отделом по Химкам ГСУ СК РФ по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти двухгодовалого ребенка в результате выпадения из окна квартиры. По предварительным данным, 26 июля мальчик находился в гостях у родственников. Когда взрослые не видели, он залез на кухонный стол, оттуда на подоконник, после чего выпал через раму приоткрытого окна квартиры, расположенной на 16 этаже», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте происшествия находятся следователи, которые выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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