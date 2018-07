Ксения Собчак ответила бодишеймерам ярким фото в купальнике

36-летняя Ксения Собчак нередко сталкивается с критикой в социальных сетях, причем критикуют не только ее политическую и общественную деятельность, но и внешность. Сегодня телеведущая написала обращение ко всем тем, кто позволяет себе высказывать гадости в ее адрес.

Прочитала тут ваши комментарии под недавним постом. И фотография страшная, и текст кто-то написал… Все, что вы замечаете, о чем пишете, и то, что вас волнует, — это и есть вы. Это то, из чего состоит ваша жизнь, и то, через какую линзу вы на этот мир смотрите. Мир создаете вы сами, тем, что вы видите, и тем, о чем вы думаете,

— поделилась супруга Максима Виторгана . Звезда призналась, что много лет сама этим «грешила», а сейчас старательно избегает компаний и людей, которые обсуждают чужие недостатки. Ксения рассказала, что ей просто стало скучно тратить на это свою жизненную энергию.

Этот яд всегда разрушает прежде всего того, кто его производит, хоть он и сладостен, и я помню его вкус на губах, как помнят героин наркоманы. На понимание этого, увы, ушло несколько лет. Так что когда хотите что-то написать или сказать — помните, вы рассказываете только о себе,

— добавила она. Пост Собчак сопроводила снимком на яхте в белом купальнике и иронично приписала:

Первое упражнение: обязательное фото с отдыха в купальнике, чтобы вы могли тренировать сдержанность, мои пташечки, и сдержались от обсуждения «грубого фотошопа» и «отвратительного целлюлита» и «жуткого купальника @natayakim».

А вы согласны с Ксенией?

Ксения Собчак и Максим Виторган с сыном Платоном

Шоу «дрессированный тюленчик»:)! Все -таки очень важно найти такого ИзвергаТренера в спортзале, с которым тебе комфортно😉 А главное, слушать себя. Всю жизнь мои подружки-зожницы повторяли одну и ту же не подходящую мне чушь-обильный завтрак и после 7 ни капли и грамма в рот! Но если я сова, раньше 2х ночи я никогда не ложусь, то к 23 примерно я уже готова сьесть даже свою руку. И шо делать? И вот впервые мне встретился человек, который говорит: если вам так комфортнее-не завтракайте вообще (а я и не люблю), лучше пообедайте и вечером просто 4 часа до сна белковая пища. И вот я -спустя месяц похожа на человека, а не на упитанную свинку:)))) #Яworldclass

