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«Обязательное фото в купальнике»: Ксения Собчак демонстрирует подтянутую фигуру и стройные ноги на яхте
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«Обязательное фото в купальнике»: Ксения Собчак демонстрирует подтянутую фигуру и стройные ноги на яхте 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
36-летняя Ксения Собчак опубликовала снимок из отпуска на Ибице.
На днях Ксения Собчак отправилась отдыхать на знаменитый «тусовочный» остров Ибица. Сначала телеведущая и политик радовала поклонников снимками в летящих платьях, но потом все же решила поделиться фото в белом купальнике и в очередной раз приструнить хейтеров.
«Когда хотите что-то написать или сказать — помните, вы рассказываете только о себе, а не о том, кого собираетесь обосрать. Первое упражнение: обязательное фото с отдыха в купальнике, чтобы вы могли тренировать сдержанность, мои пташечки, и сдержались от обсуждения «грубого фотошопа» и «отвратительного целлюлита» и «жуткого купальника», — так подписала снимок Ксения.
Многие интернет-пользователи так и не последовали совету звезды и раскритиковали снимок, но некоторые заметили, что Ксения, которую еще недавно подозревали во второй беременности, находится в прекрасной форме. А вам нравится фигура Собчак в купальнике?
Фото и видео: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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