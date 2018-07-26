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Старик и маленький мальчик поделились общими проблемами. Задумайся!
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Старик и маленький мальчик поделились общими проблемами. Задумайся! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вот разговор между стариком и маленьким мальчиком, они связаны общими проблемами и могут преподать нам ценный урок.
Сказал маленький мальчик: «Иногда, я роняю ложку.»
Сказал старичок: «Я тоже так делаю.»
Прошептал мальчик: «Я намочил штаны.»
«Я тоже» — засмеялся старик.
Сказал маленький мальчик: «Я часто плачу.»
Старик кивнул головой: «Я тоже.»
«Но, хуже всего, — сказал мальчик, — кажется, взрослые не обращают на меня внимания.»
И, он почувствовал тепло морщинистой старой руки.
«Я знаю, что ты имеешь в виду, » — сказал старичок.
Это напоминание, чтобы практиковать благодарность и любовь каждый день, быть добрым к тем, с кем вы сталкиваетесь в жизни. А, что сегодня сделал ты?
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