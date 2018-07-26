Старик и маленький мальчик поделились общими проблемами. Задумайся!

Вот разговор между стариком и маленьким мальчиком, они связаны общими проблемами и могут преподать нам ценный урок.

Сказал маленький мальчик: «Иногда, я роняю ложку.»

Сказал старичок: «Я тоже так делаю.»

Прошептал мальчик: «Я намочил штаны.»

«Я тоже» — засмеялся старик.

Сказал маленький мальчик: «Я часто плачу.»

Старик кивнул головой: «Я тоже.»

«Но, хуже всего, — сказал мальчик, — кажется, взрослые не обращают на меня внимания.»

И, он почувствовал тепло морщинистой старой руки.

«Я знаю, что ты имеешь в виду, » — сказал старичок.

Это напоминание, чтобы практиковать благодарность и любовь каждый день, быть добрым к тем, с кем вы сталкиваетесь в жизни. А, что сегодня сделал ты?