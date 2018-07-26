Создание аквариума сдружило строителей 

25 июля мне казалось, что нет более грустного задания, чем это — конкурс бытовых городков. Нет, вы только подумайте — пыль, бытовки, робы… тоска. Измерить мое удивление было невозможно, когда я увидел победителя конкурса бытовых городков в деревне Картмазово. Здесь для рабочих оборудовали фонтан-аквариум. Корреспондент «ВМ» узнал, зачем и почему так много красоты можно разместить на небольшом участке.
Одна из компаний, которая занимается возведением первого этапа трассы «Солнцево — Бутово — Видное» от Боровского до Калужского шоссе, представила свой бытовой городок на конкурсе.
Экскурсию по территории проводит мастер участка Роман Тихомиров. Он уверяет, что жилую зону украшали вовсе не для того, чтобы получить победу в конкурсе. По его словам, обустройство городка для комфортной жизни — необходимость. У каждого своя бытовка и спальное место.
Кроме того, в бытовых городках дежурят медсестры.
— Такая у нас работа, — говорит Роман Тихомиров. — Мы живем в бытовых городках недалеко от стройки. Изначально мы приезжаем на пустырь, который обустраиваем под себя. Конечно, хочется, чтобы тут были все атрибуты комфортной жизни: душ, кухня, удобное место для сна. Но мы не забываем и об уюте. У нас прямо в бытовом городке есть небольшой фонтан.
Правду говорят, можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, горит огонь и другие люди работают. Но не будем отходить от темы — журчание чистой воды в фонтане в летнюю жару — самый желанный звук для любого человека. Это расслабляет после тяжелого рабочего дня.
— Создание этого фонтана объединило нас, — говорит Тихомиров. — Все приложили усилия, чтобы он появился.
Бригада мастера заняла второе место в номинации «до 100 работающих на объекте» конкурса «Бытовой городок — 2018». В состав жюри вошли сотрудники Департамента строительства города Москвы, Мосгосстройнадзора, технической инспекции ОАТИ и представители профсоюзов строителей.
В финальном этапе конкурса приняли участие семь бытовых городков. На этом объекте члены жюри обратили внимание именно на фонтан. Впрочем, комиссию поразило и то, что по всей территории городка буйным цветом распустились петунии. Это постаралась машинист башенного крана Татьяна Кудрявцева. В свободное от управления механическим гигантом время женщина украшает бытовой городок цветами.
— Все растения я высаживала сама, — говорит Татьяна. — Ну, зачем смотреть на пустую землю, если можно ее украсить. Лето, хочется ярких красок! Разве привлек бы внимание серенький фонтан? А так он украшен цветами и выглядит как оазис. Смены у нас длятся по 12 часов, а в свободное время я ухаживаю за растениями. Это мой отдых.
Конструкция фонтана предельно проста, и при желании можно соорудить такой же практически где угодно.
— Внутри находится небольшой насос, который и гоняет воду. Дополнительная жидкость не поступает из других источников, мы просто обновляем ее, — добавила Татьяна.
В фонтане поселились и рыбки. Рабочие привезли их сюда совсем маленькими.
— Мы их кормим и следим за тем, чтобы вода внутри была чистая. Наверное, этих рыбок можно назвать нашими домашними питомцами, — говорит Татьяна.