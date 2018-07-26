Создание аквариума сдружило строителей

25 июля мне казалось, что нет более грустного задания, чем это — конкурс бытовых городков. Нет, вы только подумайте — пыль, бытовки, робы… тоска. Измерить мое удивление было невозможно, когда я увидел победителя конкурса бытовых городков в деревне Картмазово. Здесь для рабочих оборудовали фонтан-аквариум. Корреспондент «ВМ» узнал, зачем и почему так много красоты можно разместить на небольшом участке.

Одна из компаний, которая занимается возведением первого этапа трассы «Солнцево — Бутово — Видное» от Боровского до Калужского шоссе, представила свой бытовой городок на конкурсе.

Экскурсию по территории проводит мастер участка Роман Тихомиров . Он уверяет, что жилую зону украшали вовсе не для того, чтобы получить победу в конкурсе. По его словам, обустройство городка для комфортной жизни — необходимость. У каждого своя бытовка и спальное место.

Кроме того, в бытовых городках дежурят медсестры.

— Такая у нас работа, — говорит Роман Тихомиров. — Мы живем в бытовых городках недалеко от стройки. Изначально мы приезжаем на пустырь, который обустраиваем под себя. Конечно, хочется, чтобы тут были все атрибуты комфортной жизни: душ, кухня, удобное место для сна. Но мы не забываем и об уюте. У нас прямо в бытовом городке есть небольшой фонтан.

Правду говорят, можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, горит огонь и другие люди работают. Но не будем отходить от темы — журчание чистой воды в фонтане в летнюю жару — самый желанный звук для любого человека. Это расслабляет после тяжелого рабочего дня.

— Создание этого фонтана объединило нас, — говорит Тихомиров. — Все приложили усилия, чтобы он появился.

Бригада мастера заняла второе место в номинации «до 100 работающих на объекте» конкурса «Бытовой городок — 2018». В состав жюри вошли сотрудники Департамента строительства города Москвы, Мосгосстройнадзора, технической инспекции ОАТИ и представители профсоюзов строителей.

В финальном этапе конкурса приняли участие семь бытовых городков. На этом объекте члены жюри обратили внимание именно на фонтан. Впрочем, комиссию поразило и то, что по всей территории городка буйным цветом распустились петунии. Это постаралась машинист башенного крана Татьяна Кудрявцева . В свободное от управления механическим гигантом время женщина украшает бытовой городок цветами.

— Все растения я высаживала сама, — говорит Татьяна. — Ну, зачем смотреть на пустую землю, если можно ее украсить. Лето, хочется ярких красок! Разве привлек бы внимание серенький фонтан? А так он украшен цветами и выглядит как оазис. Смены у нас длятся по 12 часов, а в свободное время я ухаживаю за растениями. Это мой отдых.

Конструкция фонтана предельно проста, и при желании можно соорудить такой же практически где угодно.

— Внутри находится небольшой насос, который и гоняет воду. Дополнительная жидкость не поступает из других источников, мы просто обновляем ее, — добавила Татьяна.

В фонтане поселились и рыбки. Рабочие привезли их сюда совсем маленькими.

— Мы их кормим и следим за тем, чтобы вода внутри была чистая. Наверное, этих рыбок можно назвать нашими домашними питомцами, — говорит Татьяна.