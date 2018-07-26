Пермяков просят помочь в поисках пропавшего сотрудника Мотовилихинских заводов

На вид мужчине 55–60 лет, его рост 176 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые

Юрий ушел в магазин рано утром и не вернулся домой. Волонтеры объявили поиск на завтра.