Пермяков просят помочь в поисках пропавшего сотрудника Мотовилихинских заводов 

На вид мужчине 55–60 лет, его рост 176 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые
Юрий ушел в магазин рано утром и не вернулся домой. Волонтеры объявили поиск на завтра.
56-летний Юрий Стук работает в отделе департамента транспортного обеспечения Мотовилихинских заводов и проживает в микрорайоне Запруд. 23 июля он вышел в магазин возле дома и не вернулся. Мобильный телефон, крупные деньги и очки он оставил дома. — Папа вышел в магазин около 08:00 буквально на пятнадцать минут за квасом, — рассказала 59.ru дочь пропавшего Юлия. — Даже телефон брать не стал. А обратно он не пришел. Мы спрашивали у соседей — примерно в 8:10 его видели в магазине покупающим квас. Близкие обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поиски назначили на пятницу, 27 июля, в 19:00. — Всех, кто может помочь в поисках, мы будем ждать на улице Колыбалова, 20, — говорит координатор поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Макарова. На вид мужчине 55–60 лет, его рост 176 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые. Особая примета — шрам на левой груди. Был одет в черные спортивные штаны, черные кроссовки. Документов при себе нет. Волонтеры просят взять с собой головной убор, жилеты, питье и защиту от насекомых. Форма одежды — закрытая городская. Телефоны для связи 8-902-630-80-82, 8-922-30-288-30. Ранее мы сообщали, что в Прикамье пропал мужчина, который ведет себя как ребенок.