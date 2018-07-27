5-летняя темнокожая девочка покорила соцсети своей красотой

Малышку уже назвали самой красивой девочкой планеты.

Пятилетняя кроха из Нигерии по имени Джейр (Jare) неожиданно стала настоящей звездой СМИ и социальных сетей. Малышку уже вовсю называют самой красивой девочкой планеты. Популярность она получила после того, как ее фото появилось в личном блоге известного западного фотографа Мофе Бамаива (Mofe Bamuyiwa).

О да, она человек! А также она ангел,

— подписала снимок женщина.

Публикация от BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa)

20 Июл 2018 в 3:04 PDT Публикация от BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa)

20 Июл 2018 в 10:55 PDT Фото: Instagram

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