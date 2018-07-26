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Самой красивой девочкой в мире признана афроамериканка
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Самой красивой девочкой в мире признана афроамериканка 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
5— летняя малышка попала в объектив фотокамеры известного фотографа и тут же стала популярной. Малышку уже назвали самой красивой девочкой в мире. Мама красотки даже и не думала о карьере модели для дочери, но Мофе Бамаива убедила ее для начала завести девочке отдельную страницу в соцсетях и публиковать ее снимки. А уже повзрослев, девочка сможет решить, стоит ли ей связывать свою жизнь с модой.
Напомним, раньше самой красивой девочкой в мире признавали россиянку Кристину Пименову. Она уже успела заключить контракты с модными гигантами. Но постепенно интерес к малышке стал падать. Миру всегда нужны новые герои.
Фото: Instagram
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