Самой красивой девочкой в мире признана афроамериканка

5— летняя малышка попала в объектив фотокамеры известного фотографа и тут же стала популярной. Малышку уже назвали самой красивой девочкой в мире. Мама красотки даже и не думала о карьере модели для дочери, но Мофе Бамаива убедила ее для начала завести девочке отдельную страницу в соцсетях и публиковать ее снимки. А уже повзрослев, девочка сможет решить, стоит ли ей связывать свою жизнь с модой.

Напомним, раньше самой красивой девочкой в мире признавали россиянку Кристину Пименову. Она уже успела заключить контракты с модными гигантами. Но постепенно интерес к малышке стал падать. Миру всегда нужны новые герои.

Фото: Instagram