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Самую красивую девочку назвали СМИ
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Самую красивую девочку назвали СМИ 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июл — Sputnik. Британские СМИ назвали пятилетнюю девочку Джейр из Нигерии самой красивой в мире, сообщает портал «Ридус». Ребенок стал известен после того, как ее снимки появились в соцсети Instagram у фотографа Мофе Бамаива. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.
Публикация от BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) 20 Июл 2018 в 12:23 PDT  Внешность девочки назвали кукольной, некоторые пользователи даже упрекнули фотографа в излишнем редактировании фотоснимков. Однако факт неотразимости внешних данных девочки неоспорим — при этом Бамаива отметила, что ребенок не является профессиональной моделью, но тем не менее совсем не боится камеры.
Публикация от Joba, Jomiloju & Jare Ijalana (@the_j3_sisters) 19 Июл 2018 в 5:11 PDT  У пятилетней Джейр есть две сестры семи и десяти лет, которые также не обделены красивой внешностью.
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