Самую красивую девочку назвали СМИ

СУХУМ, 27 июл — Sputnik. Британские СМИ назвали пятилетнюю девочку Джейр из Нигерии самой красивой в мире, сообщает портал «Ридус». Ребенок стал известен после того, как ее снимки появились в соцсети Instagram у фотографа Мофе Бамаива. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

Публикация от BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) 20 Июл 2018 в 12:23 PDT Внешность девочки назвали кукольной, некоторые пользователи даже упрекнули фотографа в излишнем редактировании фотоснимков. Однако факт неотразимости внешних данных девочки неоспорим — при этом Бамаива отметила, что ребенок не является профессиональной моделью, но тем не менее совсем не боится камеры.

Публикация от Joba, Jomiloju & Jare Ijalana (@the_j3_sisters) 19 Июл 2018 в 5:11 PDT У пятилетней Джейр есть две сестры семи и десяти лет, которые также не обделены красивой внешностью.