Ещё
Ferrari, Haas и Sauber выступят с траурными лентами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ferrari, Haas и Sauber выступят с траурными лентами 

F1News.ru 1 час назад
Фото: F1News.ru
Команда Ferrari и клиенты итальянской компании из Haas и Sauber в этот уик-энд разместят на своих машинах черные траурные ленты в знак скорби о смерти президента Ferrari Серджио Маркионне.
Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1: «Прежде всего, я хочу выразить соболезнования семье Маркионне. Он всегда был горячим сторонником Формулы 1. Всегда был рядом, когда мы в этом нуждались. Он был великим парнем для всей нашей индустрии и нам невероятно жать его потерять».
Так же в Ferrari подтвердили, что похороны Маркионне будут закрытыми — с участием только членов семьи и близких друзей.
F1News.ru: последние новости
В McLaren решают проблемы с машиной Вандорна Честер: Последние новинки Renault представит в Германии
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети переживают за маленького сына Малахова5
Тайна последней цифры вашего года рождения18
Чем отличаются коричневые яйца от белых46
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками5
Дочь Галкина поразила своими навыками22
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение