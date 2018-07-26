Ferrari, Haas и Sauber выступят с траурными лентами

Команда Ferrari и клиенты итальянской компании из Haas и Sauber в этот уик-энд разместят на своих машинах черные траурные ленты в знак скорби о смерти президента Ferrari Серджио Маркионне.

Гюнтер Штайнер , руководитель Haas F1: «Прежде всего, я хочу выразить соболезнования семье Маркионне. Он всегда был горячим сторонником Формулы 1. Всегда был рядом, когда мы в этом нуждались. Он был великим парнем для всей нашей индустрии и нам невероятно жать его потерять».

Так же в Ferrari подтвердили, что похороны Маркионне будут закрытыми — с участием только членов семьи и близких друзей.