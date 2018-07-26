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«Им важно сначала заработать, а потом починить»: автослесарь рассказал правду о своей работе
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«Им важно сначала заработать, а потом починить»: автослесарь рассказал правду о своей работе 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
БигПикча продолжает рассказывать о флешмобе «Один лайк — один факт», в рамках которого люди делятся интересными фактами о своей работе или местах проживания. Так, например, мы уже узнали откровения проводницы, травматолога, работницы секс-шопа, жительницы Курильских островов и пациента психлечебницы. Настало время поговорить об автосервисах. Тем более что пользователь твиттера Alex Mondaystein уже рассекретил многие факты — не без мата (как и полагается автослесарю), но обстоятельно и очень интересно.
Алекс сразу заявил, что в автосервисах, как правило, работают люди абсолютно любых профессий. Или без профессии вовсе. «Главное, чтоб не бухал, не торчал и не был дебилом». Кроме того, по словам Алекса, три четверти сотрудников автосервисов не имеют никакого профильного образования, а примерно одна шестая — вообще оканчивали только школу. Впрочем, какое это имеет значение, если у мастера золотые руки, правда?
«Во всех сервисах, где я работал, с инструментом было [ПЛОХО]. Коллеги говорят, это повсеместно. А на одной станции на пять постов был один гайковерт. Это, кстати, был один из «сетевых автосервисов». Я проработал там один день и решил пойти в другой «сетевой сервис». Если вам заявляют, что такой-то сервис суперукомплектован — вероятность [ВРАНЬЯ] тут 95%», — пишет Алекс, раскрывая факт №2.
5. К сетевым сервисам нужно относиться как к макдоннальдсу. Масло с колодками поменять еще можно, а вот за изысками лучше не надо. Это как требовать в макдаке пекинскую утку. Ее там нечем, не из чего и некому делать.
— Alex Mondaystein (@Neformatws) 19 июля 2018 г.
6. Если хотите чтобы вам все делали плохо и долго — стойте над душой у слесаря. Я не знаю почему так. Я раз в присутствии клиента коробку без выжимного поставил. Я волновался, а он просто не разбирался что к чему. Тупо стоял и смотрел на меня.
— Alex Mondaystein (@Neformatws) 19 июля 2018 г.
11. Если развал/схождение не выводится, а клиент требует — то на помощь приходят друзья и мотажки. Друзья упираются мотажками за колеса — показания становятся в зелень, развальщик печатает их. Потом друзья с монтажками уходят и колеса возвращаются в красноту
— Alex Mondaystein (@Neformatws) 19 июля 2018 г.
«Никто! [НИКТО ВООБЩЕ] не может внятно объяснить, [ЗАЧЕМ] нужно делать развал/схождение после шиномонтажа. Но на всех станциях клиентам в уши вкручивают один и тот же [ФАКТ], что это обязательно нужно делать», — возмущается Alex Mondaystein.
12. Если хотите слетать в отпуск, а тачку бросить негде — запишитесь на проверку ходовой части на любой сетевой сервис. Тачку оставляете, а сами на самолет. Многие так делают. 500 рублей отдал за осмотр и все, хоть на месяц рассосись. На стоянках дороже.
— Alex Mondaystein (@Neformatws) 19 июля 2018 г.
14. Большинство механов не любят капиталить движки. Это долго и дешево. Клиент платит 15, механ получает 2,5-3. А возни на два дня и ответственности на весь движок. Поэтому предпочитают менять движки на контрактные. Делов на полдня, ответственности почти никакой, деньги норм.
— Alex Mondaystein (@Neformatws) 19 июля 2018 г.
15. Отдельная беда сервисов — электрики-диагносты. Кто реально шарит — снимает свой гараж и работает сам на себя. В остальных случаях — как повезет. «ОК гугл не пежо 308 сами включаются дворники»
— Alex Mondaystein (@Neformatws) 19 июля 2018 г.
По словам Алекса, цель всех автосервисов — сначала заработать деньги, а уже потом починить вам машину. Просто помните об этом, когда будете ругаться на автослесарей.
8. Хороший автослесарь по версии эффективных менеджеров — это тот, кто делает быстро, а не качественно. Кто делает хорошо, но долго — те открывают свои гаражи и ковыряются там сами себе.
— Alex Mondaystein (@Neformatws) 19 июля 2018 г.
10. Работал с пацаном, который зарабатывал 50, но постоянно наматывался тысяч на 5-8. То эвакуатор оплатит, то трещотка под капотом уедет, то 8 капанов загнет. Он там работает давно и считается лучшим сотрудником. Выработка хорошая же.
— Alex Mondaystein (@Neformatws) 19 июля 2018 г.
17. Почти у всех сетевых автосервисов есть план по продажам. И даже месячники. Месячник фильтров, свечей, ремней. Приедешь масло менять, а тебе: — А у вас там воздушный фильтр пыльный вот. У нас есть, 500 руб  Это значит план по фильтрам горит.
— Alex Mondaystein (@Neformatws) 19 июля 2018 г.
«Знаю историю, как сгорела одна станция, — пишет Алекс. — В ней на ночь осталась клиентская машина с включенной жопогрейкой внутри. Электрик не отключил акум, тачка ночью вспыхнула. Ремонт делали недели три».
По словам Алекса, главное орудие труда автослесаря — шариковая ручка. И вот почему.
«Писать приходится просто [ОЧЕНЬ МНОГО]. Есть правило: не написал — купил. Приехала машина без зеркала — напиши об этом в наряд. Клиент всегда прав. Скажет, что зеркало было, и все. Купишь как миленький. Вот и пишут по полчаса».
22. Работал с одним парнем, который играл в купи-продай. Он печатал себе диагностические листы, заполнял их типа с машиной все хорошо и показывал потом покупателям, которые приезжали смотреть машину, которую он продавал на тот момент. Вроде даже проканывало
— Alex Mondaystein (@Neformatws) 19 июля 2018 г.
«Работа в автосервисе — это почти всегда психические расстройства в той или иной форме. Мне вот часто снилось, как я не прикрутил рычаг и мне [ХАНА]. Но если бухать после работы, то норм. Многие так делают».
23. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: Откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости.
— Alex Mondaystein (@Neformatws) 19 июля 2018 г.
Сейчас у Алекса более сотни постов. На факте №37 он признается, что сбился со счета, и дальше пишет уже без нумерации. Зато все так же интересно и познавательно.
Диагностика — это то, что начинается после неудачного ремонта. Приехала тачка с жалобой на стук. Как-то посмотрели, что-то поменяли, а стук такой хоба и не прошел. Вот тогда и начинается диагностика. А что до этого было — это осмотр.
— Alex Mondaystein (@Neformatws) 20 июля 2018 г.
В автосервисе, как и в любом другом сервисе, есть понятие заградительной цены. Это такая цена, о которой клиент заведомо откажется. Заградительную цену часто применяют, когда понятия не имеют что сломалось, куда копать и что менять. Чтобы клиент просто забрал машину и уехал.
— Alex Mondaystein (@Neformatws) 20 июля 2018 г.
Одно время я работал в кирзачах. С год где-то. Мне удобно. И летом все работали в шлепках и прикалывались с моих сапог, мол, неужели не жарко. А мне было норм) И вот один парень пилил что-то на подвешенном автомобиле и уронил болгарку на ногу. Несколько швов и гипс на все лето.
— Alex Mondaystein (@Neformatws) 20 июля 2018 г.
О своих коллегах Алекс пишет много и с уважением. Парень уверенно рассказывает, с какими тяготами сталкиваются сервисмены: официально их не трудоустраивают, зато постоянно штрафуют, в отпуск не пускают, но платят сущие копейки. В заключение Алекс признается, что больше не работает в автосервисе. Впрочем, о завершении его повествования говорить рано — фолловеры продолжают ставить Алексу лайки, а он, соответственно, продолжает вспоминать интересные факты из жизни российского автослесаря.
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