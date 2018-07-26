Кто такой бра-фиттер?

Бра-фиттер — это специалист, профессионально подбирающий белье для женской груди. Специалисты по бра-фиттингу утверждают: любая грудь в правильном бюстгальтере обретает идеальную форму. Даже если вы волнуетесь из-за асимметрии, недостаточного или избыточного объема груди, специалист подберет бюстгальтер таким образом, чтобы откорректировать все нюансы.

По словам бра-фиттеров, лишь 20% женщин выбирают правильное белье. Чем больше размер груди, тем меньше выбор. Женщины вынуждены носить слишком маленькое белье, пытаясь вписаться в стандарты. Бра-фиттер поможет вам не только найти правильные размер, форму и фасон, но и откорректировать осанку и избавиться от неприятных ощущений. Профессионально подобранный бюстгальтер — это комфорт, уверенность в себе, любовь к своему телу, отличное настроение и, конечно же, комплименты.

Яркая представительница бра-фиттинга в России Алина Гизатуллина ведет собственный сайт, который помогает решить бельевой вопрос, воспользовавшись рекомендациями бра-фиттеров. Instagram Алины показывает подписчикам наглядные примеры удачных преображений груди и другие интересные материалы по теме.

Публикация от АЛИНА ГИЗАТУЛЛИНА (@brafitting)

5 Апр 2018 в 1:07 PDT Больше полезной информации о выборе нижнего белья:

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