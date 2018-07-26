Это гениальные фразы между мужем и женой. Прочти и узнай себя!

Она сказала — Он сказал!

Он сказал…Я не знаю, почему ты носишь лифчик, тебе нечего в него надеть.

Она сказала … Ты ведь носишь штаны, не так ли?

Он сказал…Попробуем поменяться местами сегодня?

Она сказала…Это хорошая идея — ты стоишь у гладильной доски, а я сижу на диване и пукаю!

Он сказал…. Что ты делал со всеми деньгами, которые я тебе дал?

Она сказала…Повернись боком и посмотри в зеркало!

Он сказал…Почему бы тебе не сказать мне, когда ты получаешь оргазм?

Она сказала …. Я бы с радостью, но его с тобой никогда нет.

Он сказал…Почему женщины не моргают во время прелюдии?

Она сказала…У них не хватает времени!

Он сказал… Сколько мужчин нужно, чтобы поменять рулон туалетной бумаги?

Она сказала…Я не знаю, этого никогда не было.

Он сказал… Почему сложно найти чувствительных, заботливых и симпатичных мужчин?

Она сказала…Потому что у них уже есть парни.

Она сказала…Как вы назовете женщину, которая знает, где ее муж каждую ночь?

Он сказал…Вдова.

Он сказал…. Почему замужние женщины тяжелее одиноких?

Она сказала…Одинокие женщины приходят домой, видят, что в холодильнике, и ложатся спать. Замужние женщины приходят домой, видят, что в постели и идут к холодильнику.