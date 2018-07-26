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Все, что не влезет в конверт: идеи для оригинального свадебного подарка
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Все, что не влезет в конверт: идеи для оригинального свадебного подарка 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
На Западе есть хорошая традиция: дарить на свадьбу подарки из списка, составленного молодоженами. У нас эта традиция пока не прижилась, поэтому незадолго до торжества приглашенные н­ачинают ломать г­олову: что подарить? П­опробуем разобраться.
«Можно ли на свадьбу дарить деньги?» Сегодня на этот вопрос большинство ответит, что деньги — отличный вариант свадебного подарка. Согласитесь, что молодоженов вряд ли порадуют пять подаренных столовых сервизов или три микроволновки. Лучше дать им самим возможность решать, на что потратить деньги — на бытовую технику или погашение кредита.
«Сколько дарить?» — вопрос другой. Это зависит от многих факторов: от населенного пункта, от доходов, от потребностей. Скажем, в Москве считается хорошим тоном дарить молодоженам от 5000 руб­лей. Однако в других регионах эта сумма может быть в полтора-два раза меньше.
Деньги лучше дарить в красиво оформленном конверте, к которому нужно приложить подписанную вами открытку с поздравлением, чтобы молодые могли поблагодарить вас за подарок. Можно также разменять деньги на мелкие купюры и забить ими стеклянную банку — этот подарок точно запомнится всем.
При желании можно сброситься с друзьями и подарить молодым путевку в теплые края, устроив им таким образом медовый месяц. Да и самим влюбленным не помешает на время отвлечься от забот и набраться сил перед решением семейных вопросов.
Если вы по принципиальным соображениям против дарения денег, то тогда обратите внимание на…
…бытовую технику. В хозяйстве сгодится всё: пылесосы, соковыжималки, кухонные комбайны. Только имейте в виду, что технику лучше дарить с гарантийным талоном и чеком, чтобы молодые могли ее вернуть в магазин или в случае поломки обменять.
…оригинальные подарки. Например, подарите оплаченные сертификаты на посещение аквапарка или массажного салона — у молодых элементарно может не оказаться средств на то, чтобы побаловать себя в первое время после свадьбы.
…посуду. Особенно если вы точно знаете, что невеста любит красиво сервировать стол. Разумеется, в этом случае не следует дарить сервизы, купленные на рынке или в подземном переходе. Посетите специализированный салон, в котором можно выбрать действительно красивый набор.
…постельное белье. Как и в предыдущем случае, оно должно быть дорогим и к­расивым.
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