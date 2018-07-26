Похищенную из дендропарка возле УрФУ деревянную лошадку вернули на место

В дендропарк возле главного корпуса УрФУ на улице Мира после трёх месяцев отсутствия вернулась украденная ранее скульптура деревянной лошадки. До похищения лошадка была частью деревянного городка, который своими руками сделал шахтёр из Казахстана Шакирьян Ахметов.

Украли лошадку 6 апреля этого года. Вскоре появились записи с камер видеонаблюдения, установленных у подъезда дома в доме № 43 на улице Блюхера. На видео было видно как екатеринбургская поэтесса Вера Савинцева и её друг «заводят» лошадку в подъезд.

Позже полицейские нашли деревянную скульптуру в квартире поэтессы. Она объяснила, что взяла лошадь для своего сына и извинилась перед екатеринбуржцами.

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