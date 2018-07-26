Депутаты отказались считать сожителей мужем и женой

Госдума сказала уверенное «нет» гражданскому браку. Депутаты сослались на российскую конституцию и духовные скрепы. Они отклонили законопроект, в котором предлагалось признавать официальным браком совместное проживание мужчины и женщины, если они делят кров не меньше пяти лет, а если у пары есть ребёнок — не меньше двух.

Депутаты предложили — сожители должны иметь такие же права и обязанности, как законные супруги. Так, приобретённое парами имущество будет считаться совместно нажитым. Мужчина и женщина будут иметь одинаковые права на детей и официально считаться близкими родственниками.

Против принятия законопроекта выступил думский комитет по делам семьи, который заявил, что предлагаемый законопроект противоречит Концепции государственной семейной политики, направленной на сохранение «традиционных семейных ценностей».

— К таким ценностям относятся ценности брака, понимаемого как союз мужчины и женщины, основанный на государственной регистрации в органах ЗАГСа, — говорится в заключении на проект этого комитета.

Сергей Жорин:

Этот закон, в той редакции, в которой был предложен, очень сырой. Наверное, Госдума была просто не готова его принять и посчитали, что лучше отклонить. Очень много пробелов. Например, обеспеченные мужчины часто живут с несколькими женщинами. Неделю — с одной, неделю — с другой. Как такие отношения будут регулировать? Многожёнство в России запрещено. В целом, я согласен, семейное законодательство нужно серьёзно дорабатывать, оно отстаёт от европейского и, тем более, от американского на много лет. Права лиц в незарегистрированном браке никак не защищены — это абсолютно неправильно. Люди живут, покупают машины, квартиры, дачи, а потом всё это достаётся одному человеку, а другой уходит ни с чем. Не знаю, стоит ли считать именно пять лет совместной жизни началом «брака». Брак, по сути, это ведение совместного хозяйства. Это можно доказать следующим образом — показания свидетелей, совместные фото, в том числе в социальных сетях.

Ирина Коробова:

Я считаю, что такой законопроект должен быть. Если люди живут вместе и у них есть, допустим, ребёнок, то это должно признаваться за брак. То, что депутаты отклонили законопроект — они не правы. Можно ли поставить знак равно между законным браком и фактическим совместным проживанием? Я считаю, что это зависит от людей. У некоторых людей штамп в паспорте ничего не меняет, а у других — меняет. Иногда отсутствие штампа в паспорте не повод не брать на себя ответственность за семью. А кто-то её отказывается брать, даже когда штамп в паспорте уже стоит. Развестись сегодня очень просто, поэтому я не вижу особого смысла в браке. Получается, что человек во внешних обстоятельствах ищет причину своего спокойствия. Это ерунда. Законный брак выгоден только с юридической точки зрения. Поэтому подобный отклонённому закон необходим, он восстановит справедливость.