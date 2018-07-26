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«Мне срочно надо»: приморцы возжелали новый необычный «Милкис»
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«Мне срочно надо»: приморцы возжелали новый необычный «Милкис» 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Жители Приморья в соцсетях обсуждают новый вид одного из гастрономических символов Владивостока — знаменитый «Милкис», сообщает PRIMPRESS.
Один из жителей столицы Приморья сообщил, что известный молочный газированный напиток теперь можно купить в виде мороженого.
«Мороженое «Милкис» — это первый шаг на пути к шоколадному пянсе», — написали в сообществе «ННовый Владивосток».
Пользователи живо откликнулись на это фото. «О боже, держите меня, это оргазм!», «Мне это срочно надо», «Где вы такое нашли? Тоже хочу» — наперебой пишут юзеры.
Среди комментаторов нашлись и те, кто уже попробовал новинку. И их мнения разделились поровну: одним лакомство пришлось по вкусу, другие заявили, что оно «не очень вкусное» и «просто выпить напиток лучше».
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