«Мне срочно надо»: приморцы возжелали новый необычный «Милкис»

Жители Приморья в соцсетях обсуждают новый вид одного из гастрономических символов Владивостока — знаменитый «Милкис», сообщает PRIMPRESS.

Один из жителей столицы Приморья сообщил, что известный молочный газированный напиток теперь можно купить в виде мороженого.

«Мороженое «Милкис» — это первый шаг на пути к шоколадному пянсе», — написали в сообществе «ННовый Владивосток».

Пользователи живо откликнулись на это фото. «О боже, держите меня, это оргазм!», «Мне это срочно надо», «Где вы такое нашли? Тоже хочу» — наперебой пишут юзеры.

Среди комментаторов нашлись и те, кто уже попробовал новинку. И их мнения разделились поровну: одним лакомство пришлось по вкусу, другие заявили, что оно «не очень вкусное» и «просто выпить напиток лучше».