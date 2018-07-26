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Пышная грудь, кубики пресса и томный взгляд: экс-супруга Ченнинга Татума Дженна Деван полностью обнажилась для глянца
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Пышная грудь, кубики пресса и томный взгляд: экс-супруга Ченнинга Татума Дженна Деван полностью обнажилась для глянца 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
37-летняя Дженна Деван показала свои прелести на страницах Women's Health.
Дженна Деван стала главной героиней женского глянца Women's Health. Актриса без стеснения приняла участие в откровенной фотосессии, на которой показала все свои соблазнительные изгибы.
Стоит отметить, что мать 5-летней дочки Ченнинга Татума находится в отличной физической форме. В интервью изданию Дженна рассказала, что после рождения дочери ее понятие о женской сексуальности изменились.
По словам Дженны, ее фигура — результат многочасовых тренировок. Для актрисы спорт — еще один способ раскрытия своей сексуальности.
А что ты вкладываешь в понятие женской сексуальности?
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Фото:Women's Health, Instagram
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