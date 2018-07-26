V1lat — о работе на DOTA Summit 9: 90% англоязычных зрителей поддерживают меня

Комментатор и основатель компании Maincast Виталий v1lat Волочай поделился впечатлениями после первого дня работы в англоязычной студии. В своей публикации в Telegram он также посетовал на отзывы русскоязычных зрителей. По его словам, англоязычная публика больше «дает позитивный фидбэк».

«Вчера впервые в своей жизни я работал на английском языке, и не просто интервью брал у кого-то, а полноценно комментировал 6 матчей на очень большую и требовательную англоязычную аудиторию. Блин, и это было очень сложно. Реально перестроить свой мозг, попытаться отбросить все привычки, которые за 10 лет комментирования на русском засели в голове, начать думать на английском, привыкнуть к коллегам по эфиру и побороть мандраж, который, естественно, у меня был — это прям очень сложная задача. Я очень переживал, что первый день будет очень провальным, и у меня будут огромные проблемы из-за отсутствия практики разговорного английского, но получилось влиться в коллектив, и работать было приятно. Люди, с которыми я комментировал, после каждой карты подсказывали мне разные мелочи, обращали внимание на какие-то особенности стиля комментирования на Саммите и на английском языке в принципе, всячески помогали. Друзья и знакомые из дому присылали постоянно замечания и подмечали слова-паразиты и так далее. В общем, было круто вчера прям на протяжении дня преодолевать трудности и пытаться улучшать свой импакт в эфир. И это дало свой результат. Уже после моего последнего матча ко мне подошли организаторы и показали несколько тем на реддите, где обсуждали меня как англоязычного кастера. Я получил более 100 твитов с поддержкой на инглише, и, наверное, процентов 90 этих комментариев были позитивными. Люди действительно заметили, как было сложно в начале и как стало попроще к последним матчам дня, с пониманием отнеслись к трудностям, которые пришлось преодолеть, и просто поддержали меня. Скажу честно, я даже приблизительно не ожидал такого фидбэка от аудитории, которая меня совсем не знает и никогда не слышала, и не буду скрывать — это очень приятно, что несмотря на очень тяжелый первый день — ты заходишь на реддит или в твиттер и видишь, что старался не зря и вообще согласился на эту, казалось бы, глупую затею не зря. А потом ты заходишь почитать русскоязычный фидбэк о своей работе на английском языке… «Позорище», «Стыдоба», «Салочай ****** [нехороший]», «Урод», “***** [зачем] ты полез туда”, «Несет ***** [бред]», «Кусок дерьма, который только про политику и ****** [говорит], выгоните его к чертям», «Люблю Саммит, но из-за этого ****** [нехорошего человека] смотреть не могу, кровь из ушей» и так далее. И таких десятки комментариев на разных сайтах, даже в том самом треде реддита, где англоязычные зрители обсуждают мою работу, и там каждый русскоязычный комментарий приблизительно такой… Очень интересная тенденция, что тут еще добавить. 90% англоязычных зрителей поддерживают тебя и дают позитивный фидбэк, 90% русскоязычных комментариев о моей работе на английском — вот такие как я описал выше. Делайте выводы сами, ибо я для себя уже их сделал», — заключил Волочай в публикации.

В англоязычной студии DOTA Summit 9 работают Кайл Kyle Фридман, Брайан BananaSlamJamma Кэнэвэн, Уильям Blitz Ли, Оуэн ODPixel Дэвис, Грант GranDGranT Харрис. Среди русскоязычных сотрудников Виталий v1lat Волочай и Александр XBOCT Дашкевич.