Открытие фестиваля «Жара-2018»: звезды во главе с Лорак устроили битву суперобтягивающих платьев, глубоких декольте и дерзких разрезов

26 июля в солнечном Баку состоялось торжественное открытие Международного музыкального фестиваля «Жара».

В шесть вечера звезды начали шествие по ковровой дорожке, демонстрируя свои лучшие образы. И, стоит отметить, на выбор нарядов знаменитых красоток очень повлияла жаркая погода. Обилие откровенных сексуальных платьев с глубокими декольте и дерзкими разрезами зашкаливало. Так, Анна Седокова Юлия Барановская сделали ставку на красное и точно не прогадали. Обе выбрали платья с глубокими декольте и дерзкими разрезами, подчеркнув тонкие талии и стройные ноги.

И все же, несмотря на горячие образы Седоковой и Барановской, особое внимание привлекли Ани Лорак с Глюкозой. Лорак надела настолько обтягивающий наряд, что практически не могла в нем двигаться! Впрочем, ее старание не прошли даром — выглядела певица действительно шикарно. Глюкоза же, в свою очередь, выбрала роскошное платье в духе голливудских красоток.

А вот оставить элегантные наряды в шкафу и поэкспериментировать со стилем решили Настя Каменских Мария Мельникова . Первая надела кроп-топ с пайетками, который еле скрывал ее пышную грудь и спортивные брюки с лампасами. А вторая появилась перед публикой в легком летнем мини-платье с узорами, которое вполне бы подошло для прогулки по городу, но не по ковровой дорожке.

Не обошлось в этот вечер и без сюрпризов. Специально на фестиваль приехали западные звезды такие как In-Grid, Tu Es Foutu, In-tango, а также Стивен Сигал , который спел дуэтом с EMINом. К слову, также совместными выступления удивили Настя Каменских и Любовь Успенская, Егор Крид и Валерия.

Больше фото о том, как прошло открытие фестиваля жара, смотри в нашей фотогалерее! А мы пока напомним, что гостей четырехдневного марафона музыки в этом году ждет грандиозная программа: юбилейные и творческие вечера Леонида Агутина Владимира Преснякова , Валерии, Валерия Меладзе и Любови Успенской, живой концерт группировки «Ленинград», а также закрытые вечеринки и званые ужины.

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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru