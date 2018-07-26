Блогер Дудь зарегистрировал собственный бренд

Популярный видеоблогер Юрий Дудь зарегистрировал товарный знака «вДудь», пишет Life. Cоответствующая информация есть на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Главный логотип шоу «вДудь» зафиксирован в двух вариантах — белый шрифт на черном фоне и черный шрифт «вДудь» на белом фоне.

В описании документов указан широкий перечень товаров или услуг, которые заявитель может использовать под этим брендом. Например, выпуск сувенирной продукции или пищевых продуктов.

Видеоблог Юрия Дудя «вДудь» является одним из самых популярных в России. Он был запущен в феврале прошлого года, подписчиками канала являются более 3 млн человек. Кроме того, Юрий — один из самых дорогих видеоблогеров в российском сегменте YouTube.