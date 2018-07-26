Мифы о половом воздержании

СодержаниеПотребности тела и их удовлетворениеМиф о «спермотоксикозе» и простатите от воздержанияМиф о повреждении психики на почве низкой половой активности: депрессия, истерия, парафилииМиф о вреде мастурбацииЛучшее средство от венерических болезнейВоздержание как средство саморазвития

Отношение к удовлетворению одного из базовых инстинктов в обществе менялось неоднократно. Бывали времена полной табуированности этой сферы человеческих взаимоотношений. Существовала некоторое время и революционная «теория стакана воды», авторство которой кому только не приписывали, от Авроры Дюдеван, более известной под литературным псевдонимом Жорж Санд , до Клары Цеткин и главной феминистки молодой страны Советов Александры Коллонтай . В развитом СССР ничего «такого», как известно, не было. «Прежде думай о Родине, — учили молодых коммунистов, — а потом о себе». А об удовлетворении низменной похоти коммунисту думать вообще не полагалось, вот еще — растрачивать созидательную энергию на всяческие глупости и непристойности. «Облико морале», понимаете ли.

В сегодняшнем общественном сознании удовлетворение половых потребностей возведено едва ли не в абсолют. Интимным взаимодействиям придается так много значения, что многим начинает казаться — отказывать своему телу в «этом» не только неправильно, но и опасно для здоровья.

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Потребности тела и их удовлетворение

Древние инстинкты, заложенные Природой, могучи. Некоторые из них направлены на выживание индивидуума, другие — на выживание вида. Разница между ними в том, что пренебрежение первыми может привести к гибели, а неудовлетворение вторых на организме если и сказывается негативно, то в степени совершенно не смертельной.

Отказаться от утоления голода и жажды — смертельно, точно так же, как перестать дышать. Отказаться от продолжения рода и всего, что с этим связано — совершенно не губительно.

Более того: у высших млекопитающих, к которым относится и Человек Разумный, спариваться ради размножения нередко позволено только лучшим — альфа-самцам и альфа-самкам. А совокупление ради удовольствия вообще свойственно только дельфинам и шимпанзе бонобо.

А что же люди?

А у людей все по-разному, в зависимости от общественного уклада. Кое-где право на половое самовыражение принадлежит только мужчинам, а женщинам в нем вообще отказано. А чтобы греховные мысли не посещали «слабую женскую голову», у девочек еще до наступления половой зрелости варварски ампутируется все, от чего зависит получение удовольствия от физической близости с мужчиной. Рожать — рожай, а все остальное «не по чину».

Иное дело — так называемые «цивилизованные страны», где равенству полов придано огромное значение, причем всех полов, а не только двух, спроектированных и воплощенных природой. Такое значение лишает смысла понятия «женственность» и «мужественность», как унижающие достоинство.

Александра Коллонтай вместе с Кларой Цеткин сильно удивились бы, видя, как приписываемая им теория «стакана воды» втихаря распространилась и практически победила в общественном сознании. Удовлетворение полового инстинкта считается теперь жизненно важным, а невозможность его реализовать нередко рассматривается как фактор риска для здоровья.

Насколько это обоснованно? Стоит ли бояться, что половое воздержание нанесет телу и психике непоправимый вред?

Миф о «спермотоксикозе» и простатите от воздержания

Большинство людей используют это словечко с ироническим подтекстом, но достаточно много и тех, кто реально верит: от «застоя спермы» в организме может развиваться некое подобие токсикоза у беременных. Не покинувшая половые железы сперма якобы начинает там разлагаться с образованием вредных веществ, отравляющих организм.

Спешим успокоить: ничего подобного не происходит. Сперма — не пищевые остатки, не моча, с которой из организма выводятся вредные вещества. Неизвергнутая в процессе совокупления или мастурбации, сперма за ненадобностью утилизируется в теле, не нанося ему никакого вреда.

Считается также, что неиспользованная семенная жидкость вызывает застойные явления в половых органах мужчины и именно от этого начинается простатит.

На самом деле главными факторами риска в развитии простатита являются:

инфекции, передающиеся половым путем (ИППП); сидячий, малоподвижный образ жизни; постоянный стресс; неправильное питание, лишний вес; злоупотребление алкоголем, табаком, наркомания; анальные половые контакты.

Вопрос «застоя спермы» может решаться не только обычным (или нетрадиционным) соитием, но и мастурбацией.

Миф о повреждении психики на почве низкой половой активности: депрессия, истерия, парафилии

Очень многие мужчины и женщины уверены: если они не будут регулярно жить половой жизнью, у них может, как минимум, испортиться характер. В качестве худших вариантов предполагается депрессия, неврозы, истерия у женщин, развитие парафилии и мании у мужчин. По парафилиями подразумеваются различные, неприемлемые в социуме, вариации полового влечения, включая педо-, зоо-, некрофилию и им подобные.

Впервые эта идея появилась еще в 19 веке, когда продвинутые доктора лечили истерию у женщин сеансами целительной стимуляции интимных органов с целью получения лечебного оргазма. Помогало, говорят. Что, собственно, не удивительно — в то время, особенно в чопорной викторианской Британии, женщинам вообще не полагалось хотеть «ничего такого». Ложись, терпи, беременей, рожай, и счастье твое в угождении супругу и в материнстве. Впрочем, «настоящим джентльменам» предаваться бурным страстям на ложе тоже было как-то не очень прилично, «фу» прямо. Другое дело — охота, игра, лошади, коллекционирование, война и политика.

Анекдот в тему

Поместье английского лорда. Из спальни жены выходит гинеколог и со скорбным лицом сообщает:

— Увы, сэр, но ваша супруга все еще не беременна. Вам надлежит чаще посещать ее спальню, если вы хотите наследника.

— Какая досада! — отвечает аристократ. — Опять эти некрасивые позы, эти нелепые телодвижения…

На самом деле нет никаких доказательств того, что отсутствие «нормальных» половых контактов приводит к переносу специфического интереса на нетрадиционные объекты — на детей, животных и др.

Депрессию или невроз может вызвать не отсутствие интимной близости как таковой, а переживания по этому поводу. «У меня нет девушки в постели — я лузер». «У меня нет парня — я неудачница, некрасивая/толстая/худая/ (подчеркнуть нужное).

Порой масла в огонь подливают окружающие и даже врачи, советующие заниматься „этим“ для здоровья. Девственницы и девственники в возрасте старше 16 лет вызывают недоумение и подозрение — а все ли с ними в порядке?

Не удивительно, что под таким давлением социума человек может начать испытывать комплекс неполноценности в том случае, если он не вступает в интимную близость хотя бы пару раз в неделю. Особенно, если человеку интима, в общем-то, и не нужно, а хочется вместо этих „нелепых телодвижений“ поспать, почитать, погулять, посмотреть новый фильм, нарисовать картину, написать рассказ или заняться чем угодно другим, более интересным.

»Неужели я фригидная, кошмар какой! Я не состоялась как женщина!»

«Кажется, я импотент… Вон Петруха/Заур/Хулио только и думает о бабах, постоянно жалуется на несгибаемую утреннюю эрекцию, а я, как лох какой, возбуждаюсь только во сне, да и то когда снится не Анджелина Джоли , а победа на конкурсе/покорение Эвереста/завершение проекта. Я не мачо, ох, не мачо…»

Так что можно сделать вывод: потенциальный вред воздержания скрывается не в физиологии, а в психике.

Анекдот в тему

Встречаются два одноклассника зрелого возраста. Один другому радостно говорит:

— Представляешь, я импотентом стал!

— Так чему же ты радуешься-то?

— Да я только сейчас узнал, как много в мире всего интересного, помимо женщин!

Миф о вреде мастурбации

Самоудовлетворение может стать подходящим «запасным выходом» для накопившейся энергии. И от этого не вырастут волосы на ладонях, не разовьется слепота или шизофрения.

Однако некоторые нежелательные последствия все-таки возможны, если предаваться мастурбации с чрезмерным фанатизмом и усердием. Главная опасность кроется в использовании неподходящих предметов для самоудовлетворения и в неумеренном по силе и длительности воздействии на половые органы. Результатом могут стать натертости, ссадины, раны, отеки и другие неприятности. А применение неподходящего инвентаря чревато визитом в травматологию для извлечения из потаенных глубин организма того, что туда было засунуто и застряло.

Перечислять, что извлекают врачи из недр увлекшихся мастурбаторов, можно долго, но делать этого мы не станем. В частности, чтобы не давать толчка неумеренным фантазиям, с которых и начинается все то, что заканчивается в травматологии под удивленными взглядами врачей.

Еще одно негативное последствие увлечения мастурбацией кроется в отказе от естественных отношений с нормальным, живым партнером. Построение отношений, человеческое взаимодействие всегда оказывается более затратным во всех смыслах, нежели удовлетворение под девизом «Тихо сам с собою». Ни рука, ни фаллоимитатор, ни силиконовая кукла не требуют особого внимания к себе, с ними можно не считаться в быту, у них не болит голова, не бывает месячных или «Давай не сегодня, я устал». Они не разбрасывают носки, не оставляют незакрытым тюбик с зубной пастой и не храпят на соседней подушке. Зачем тогда напрягаться?

Вероятно, из-за этих негативных последствий рукоблудие все-таки поощряется не всеми. Хотя при разумном подходе самоудовлетворение может быть даже полезным.

А теперь о пользе воздержания, мифической и реальной.

Лучшее средство от венерических болезней

Отсутствие интимной жизни значительно уменьшает риск заполучить инфекции, передающиеся половым путем. Это факт.

Некоторые болезни могут передаваться и другими способами — с кровью, например, как ВИЧ или сифилис. Но большинство инфекций передаются от партнера к партнеру во время контакта половых органов в различных вариациях.

Оральные или анальные контакты тоже не безопасны.

Анекдот в тему

— Какое средство надежнее всего защищает от венерических болезней?

— Томатный сок.

— До близости или после?

— Вместо!

Воздержание как средство саморазвития

Если заглянуть в историю, то явственно заметно: почти все духовные практики, творческие свершения, великие озарения были связаны с половым воздержанием.

Не отказавшись от «низменной похоти», невозможно было достичь высот в религии и оккультизме. Подверженность страстям препятствовала продвижению по пути духовного совершенствования, по мнению адептов многих учений, и отказ от плотского был обязательным для всех посвященных, особенно высоких рангов.

Это обосновывали тем, что энергия человека ограничена, и расходовать ее на удовлетворение потребностей тела — расточительно, и происходит это за счет уменьшения энергии познания, созидания, самосовершенствования.

Ненаучно, конечно, но тем не менее, это было и остается распространенной практикой.

Современные ученые полагают, что сублимация половой энергии возможна и совершенно не вредит организму.

Каждый может припомнить, как интересная работа, любимое хобби или творческое вдохновение отвлекали от мыслей об интиме. Тяжелые болезни, кстати, тоже. Более того: при некоторых состояниях половые контакты просто противопоказаны.

Великие люди, добровольно отказывавшиеся от интимной жизни Бернард Шоу оставался девственником до 29 лет, по собственной воле. Микеланджело до 60 лет не вступал в физические отношения с женщинами. Гоголь прожил девственником всю жизнь. Исаак Ньютон , никогда не имевший интимных отношений на протяжении всей своей жизни, в возрасте 85 лет говорил, что воздержание было источником его творческой энергии. Авиценна считал, что интенсивная половая жизнь снижает интеллектуальные способности.

До недавнего времени в большом спорте тоже бытовало мнение, что физическая близость накануне важных соревнований может повредить спортсмену и ухудшить его результаты. Но сегодня это считается устаревшей точкой зрения. Даже наоборот: хорошая любовная встреча улучшает настроение, способствует выбросу гормонов радости и увеличивает потенциал.

Так что же делать, «иметь или не иметь»?

А это уже личный выбор каждого. Важно помнить: воздержание не несет в себе вреда и даже может быть в некоторой степени полезным. Если организм требует специфических удовольствий, то на помощь может быть призвана мастурбация, главное — не переусердствовать. Но если ничто не мешает регулярно вступать в интимные отношения с любимым человеком — то и на здоровье.

Комментарий экспертаДжессика О'Рейли, сексолог

Люди переносят половое воздержание по-разному. Для некоторых это совершенно естественная форма поведения: они не стремятся к физическим контактам и могут избегать даже прикосновений, не говоря уже о более тесном взаимодействии. Другим физическая близость и тактильные контакты важны и нужны.

По опыту могу сказать, что периоды полового воздержания могут порой оказать значительное позитивное влияние на человека и отношения в паре.

Воздержание помогает женщинам, испытывающим трудности с достижением оргазма, научиться понимать и чувствовать свое тело, любить его. Избавившись от предубеждения к мастурбации, женщина может научиться сначала получать удовольствие наедине с собой, а затем и с партнером.

Семейным парам временное воздержание может помочь настроить более тонкие уровни взаимодействия друг с другом, научиться получать максимум от ласк, прелюдии, прикосновения, эмоциональной близости, и тогда близость физическая становится путем восхождения к самой вершине любовного искусства.

Но есть и негативные моменты. Например, отказ от близости может вызвать у отвергаемого партнера чувство ненужности, непривлекательности, что, несомненно, заставит его страдать и переживать, а в конечном итоге способно разрушить отношения вообще. Для воздерживающегося длительный отказ от физических контактов может означать утрату эмоциональной привязанности, ощущения близости и даже любви.

По статистике, подростки, практикующие половое воздержание, менее склонны к депрессии, суицидальным настроениям, более успешны в учебе и впоследствии часто становятся более успешными в карьере.

Физиологически воздержание вреда не наносит. Психологические последствия могут быть разными, но это уже совсем другая история.

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Использованы фотоматериалы Shutterstock