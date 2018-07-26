Что стало с сестрой Бориса Годунова

Говорят, противоположности притягиваются. У самого тихого и смиренного русского царя Федора Иоанновича жена была самолюбивой и гордой. Сестра Бориса Годунова , Ирина имела и силу воли, и стремление к власти. После смерти своего мужа она стала не просто царствующей вдовой, но на некоторое время новой правительницей всея Руси.

Брат и сестра, Борис и Ирина, были из незнатного костромского рода Годуновых, который история запомнила за коварное стремление к власти. Еще детьми они оказались при царском дворе и воспитывались с сыновьями и дочерьми Ивана Грозного , поэтому и были уверены в исключительности своей семьи, которую жаловал царь.

Выгодно выйти замуж

Общее детство с миролюбивым Фёдором, сыном и наследником грозного царя, сделало Ирину его любимицей, и их брак лишь укрепил влияние Годуновых. Не было обычного смотра невест, других претенденток, наследник выбрал именно её. И через обожавшего, но слабовольного мужа Ирина Годунова могла влиять на происходящие события. Муж — постник и молчальник, не интересовавшийся придворными интригами. А жена, наоборот, одна из самых влиятельных женщин своего времени: принимала иностранных послов, участвовала в заседаниях Боярской думы. Но будучи настоящей царицей, Ирина познала и другие последствия власти — нелюбовь бояр и многочисленные интриги, угрожавшие если не жизни, то положению царицы уж точно. Спустя три года с начала царствования Фёдора Иоанновича, возникает заговор бояр против Годуновых, с которым им удалось расправиться.

В ожидании наследника

Усугубляло положение ещё и то, что наследник у Федора и Ирины так и не рождался: единственный ребенок — девочка Феодосия — умерла в возрасте двух лет. Это был главный козырь бояр, пытавшихся даже обвинить женщину в бесплодии и сослать в монастырь. Однако, очевидно, что причиной были проблемы со здоровьем царя Федора, а не крепкой и молодой царицы. Но пока любящий муж и законный правитель оставался жив, Ирина могла оградить себя от боярских козней. Ситуация осложнилась после смерти Федора Иоанновича, назначившего преемницей свою жену. Теперь борьба за власть обострилась до предела, и можно было либо победить, либо лишиться жизни. Единственным заступником Ирины оставался брат Борис, и именно его теперь нужно было посадить на трон, ведь женщина с этой ролью вряд ли бы справилась.

Трон — Годуновым

Брат и сестра вели очень дальновидную и хитрую политику. Царский титул в это время был для них желанным, но слишком ненадежным. Отказавшись от трона, царица приняла монашество в Новодевичьем монастыре, формально оставаясь правительницей Руси, а брат Борис скрывался там вместе с ней. И теперь сами бояре вынуждены были звать на трон Годуновых, опасаясь смут и междоусобиц. Но брат и сестра продоли отказываться от власти, и только после Великого собора, когда Бориса Годунова выбирали не только бояре, но и весь русский народ, он становится новым царем. Быть может, попытка Годуновых сплотить Русь сильной властью могла бы стать удачной, но история пошла по-другому, и теперь мы помним Бориса, как одну из самых противоречивых и коварных фигур, а Ирину, как царицу, из-за которой прервалась династия.