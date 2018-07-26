Рожков Андрей Борисович

Дата рождения: 28 марта 1971 года

Место рождения: Свердловск

Знак зодиака: Овен

Андрей родился в семье, не имеющей ничего общего со сценическим искусством, но с веселым нравом. Парень рос самостоятельным, нормально учился, занимался спортом. По борьбе самбо даже получил КМС.

Высшее образование Андрей решил получить в Уральском политехе. Но учеба не задалась из-за слишком веселой жизни летом в стройотряде. Профессию инженера-сварщика он так и не смог освоить, началась другая творческая жизнь. В 1993 году, после одного из импровизированных выступлений Рожкова и пяти его друзей на сцене и последующих бурных оваций зрителей, родилась идея создания команды КВН.

В одном из интервью Рожков рассказал, что в студенческие голодные годы мечтал накормить друзей в дорогом ресторане «Уральские пельмени». Именно такое название будущие звезды КВН выбрали для своей команды. Сначала лидером был Дмитрий Соколов , но уже вскоре капитаном единогласно был выбран Андрей Рожков. Он обладал редким организаторским даром и отличным чувством юмора, кроме того он сам сочинял оригинальные шутки.

В 1995 году произошел стремительный старт к триумфальному успеху «Уральских пельменей». Команда Рожкова впервые показалась на фестивале КВН в Москве, получив одобрение публики, жюри и самого Александра Маслякова . Правда, ребята потом крепко отметили успех, из-за чего чуть было не вылетели из соревнования. За них вступился тогдашний редактор программы, тоже бывший КВНшик Михаил Шац , и уральцы прошли в Высшую лигу.

Последующие пять сезонов команда занимала лидирующие позиции в Высшей лиге КВН, в итоге став чемпионом.

Когда «Уральские пельмени» завершили свое участие в играх КВН, они, тем не менее, продолжили выступать, так как были весьма востребованы. В 2009 году они пригласили в свой состав несколько актрис, в частности Юлию Михалкову и уже стали работать, как творческое объединение. Их шоу до сих пор постоянно транслируются на канале СТС, и имеет высокие рейтинги. В 2016 году Рожков занял пост директора коллектива, сменив Сергея Нетиевского.

Андрей Рожков также попробовал себя в качестве ведущего и артиста в телевизионных проектах, снялся в кино, не имя никого профильного образования.

Личная жизнь Андрея Рожкова

За своей супругой Эльвирой артист ухаживал на протяжении шести лет. Затем пара сыграла свадьбу и вскоре на свет появился Семен, а через 5 лет Петр. В 2016 году в семье родился еще один мальчик, которого назвали Макаром. Семья живет под Екатеринбургом в большом доме и в столицу переезжать не собирается.

Рожков увлекается виндсерфингом. Эльвира занимается изготовлением витражей. Рожковы тесно общаются и дружат с семьей Александра Реввы.

Интересные факты

Второго сына Петра супруга Андрея рожала в домашних условиях. Рожков сам принял роды у Эльвиры.

Работа на телевидении

Большая разница — автор сценария и актёр в первых выпусках

Шоу Ньюs — агент

Комеди клаб — Андрей Борисович (выступал в паре с Александром Реввой

Маршрутка — автор сценария (пилотный выпуск для телеканала РЕН ТВ , не вышел в свет)

Ты смешной! — ведущий (вместе с Александром Реввой)

Уральские пельмени — актёр, директор команды с декабря 2016 года

Валера-TV — участник

Нереальная история — актер

Южное Бутово — актер

Вне родных квадратных метров — актер

МясорУПка — ведущий

Большой вопрос — участник

В чёрной-чёрной комнате — участник

Стенка на стенку — участник

Фильмография

2017 — Везучий случай