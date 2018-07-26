Рожков Андрей Борисович 

Дата рождения: 28 марта 1971 года
Место рождения: Свердловск
Знак зодиака: Овен
Андрей родился в семье, не имеющей ничего общего со сценическим искусством, но с веселым нравом. Парень рос самостоятельным, нормально учился, занимался спортом. По борьбе самбо даже получил КМС.
Высшее образование Андрей решил получить в Уральском политехе. Но учеба не задалась из-за слишком веселой жизни летом в стройотряде. Профессию инженера-сварщика он так и не смог освоить, началась другая творческая жизнь. В 1993 году, после одного из импровизированных выступлений Рожкова и пяти его друзей на сцене и последующих бурных оваций зрителей, родилась идея создания команды КВН.
В одном из интервью Рожков рассказал, что в студенческие голодные годы мечтал накормить друзей в дорогом ресторане «Уральские пельмени». Именно такое название будущие звезды КВН выбрали для своей команды. Сначала лидером был Дмитрий Соколов, но уже вскоре капитаном единогласно был выбран Андрей Рожков. Он обладал редким организаторским даром и отличным чувством юмора, кроме того он сам сочинял оригинальные шутки.
В 1995 году произошел стремительный старт к триумфальному успеху «Уральских пельменей». Команда Рожкова впервые показалась на фестивале КВН в Москве, получив одобрение публики, жюри и самого Александра Маслякова. Правда, ребята потом крепко отметили успех, из-за чего чуть было не вылетели из соревнования. За них вступился тогдашний редактор программы, тоже бывший КВНшик Михаил Шац, и уральцы прошли в Высшую лигу.
Последующие пять сезонов команда занимала лидирующие позиции в Высшей лиге КВН, в итоге став чемпионом.
Когда «Уральские пельмени» завершили свое участие в играх КВН, они, тем не менее, продолжили выступать, так как были весьма востребованы. В 2009 году они пригласили в свой состав несколько актрис, в частности Юлию Михалкову и уже стали работать, как творческое объединение. Их шоу до сих пор постоянно транслируются на канале СТС, и имеет высокие рейтинги. В 2016 году Рожков занял пост директора коллектива, сменив Сергея Нетиевского.
Андрей Рожков также попробовал себя в качестве ведущего и артиста в телевизионных проектах, снялся в кино, не имя никого профильного образования.
Личная жизнь Андрея Рожкова
За своей супругой Эльвирой артист ухаживал на протяжении шести лет. Затем пара сыграла свадьбу и вскоре на свет появился Семен, а через 5 лет Петр. В 2016 году в семье родился еще один мальчик, которого назвали Макаром. Семья живет под Екатеринбургом в большом доме и в столицу переезжать не собирается.
Рожков увлекается виндсерфингом. Эльвира занимается изготовлением витражей. Рожковы тесно общаются и дружат с семьей Александра Реввы.
Интересные факты
Второго сына Петра супруга Андрея рожала в домашних условиях. Рожков сам принял роды у Эльвиры.
Работа на телевидении
Большая разница — автор сценария и актёр в первых выпусках
Шоу Ньюs — агент
Комеди клаб — Андрей Борисович (выступал в паре с Александром Реввой)
Маршрутка — автор сценария (пилотный выпуск для телеканала РЕН ТВ, не вышел в свет)
Ты смешной! — ведущий (вместе с Александром Реввой)
Уральские пельмени — актёр, директор команды с декабря 2016 года
Валера-TV — участник
Нереальная история — актер
Южное Бутово — актер
Вне родных квадратных метров — актер
МясорУПка — ведущий
Большой вопрос — участник
В чёрной-чёрной комнате — участник
Стенка на стенку — участник
Фильмография
2017 — Везучий случай