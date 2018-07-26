Бондаренко Станислав Геннадьевич

Дата рождения: 2 июля 1985 года

Место рождения: Днепропрудное, Украина

Знак зодиака: Рак Звезда российских сериалов родился в обычной украинской семье. Родители развелись, когда Стас был еще совсем маленьким. Мама вновь вышла замуж и, ставшей многодетной семья, перебралась в столицу России. Стаса, его сводного брата и двоих младших сестер родители приучали к здоровому образу жизни и спортивным занятиям. С шести лет мальчик занялся нетипичным видом деятельности — бальными танцами, позднее стал заниматься карате, затем ему приглянулась информатика. Станислав задумывался о карьере медика, но один случай раз и навсегда изменил его жизнь. Танцевальная студия, где учился Бондаренко устроила концерт в ГИТИСе. Худрук института, Владимир Тепляков , предложил талантливому парню прийти на прослушивания. Так молодой человек поступил в театральный ВУЗ. Будучи студентом, он прекрасно проявил себя и был одним из фаворитов на своем курсе. Получив диплом, Бондаренко несколько лет играл на сцене театра Моссовета.

В кино артист начал появляться еще на третьем курсе института. Первая же роль, Павел Уваров из «Талисмана любви», закрепила за ним амплуа героя-ловеласа. Сыграв более четырех десятков ролей, актер снискал огромную популярность, в основном среди женской аудитории.

Личная жизнь Станислава Бондаренко

Со своей первой женой Стас познакомился еще в студенчества на показе мод. Молодой человек сразу заметил Юлию Чиклиеву среди других моделей Сочинского театра мод и после представления познакомился с ней. Некоторое время они общались, затем потеряли связь. Но вскоре встретились снова в гостях у знакомых. Молодые люди стали встречаться, но поженились лишь спустя восемь лет. В браке у них родился сын, названный Марком. К сожалению, в 2015 году брак распался из-за того, что Стас встретил Ирину Антоненко и влюбился в нее. Он продолжает заниматься воспитанием сына и поддерживает Юлию. С 2016 года Бондаренко стал встречаться с моделью Аурикой Алехиной, которая в 2017 году родила ему дочь Алексию.

Фильмография

2018 ‒ Смертельный тренинг (в производстве)

2018 ‒ Рассвет на горе Адама (в производстве)

2018 ‒ Ныряльщица за жемчугом (в производстве)

2018 ‒ Инкубатор (в производстве)

2018 ‒ Большое небо (в производстве)

2018 ‒ Десять стрел для одной

2017 ‒ По ту сторону смерти

2017 ‒ Остров

2017 ‒ Королева при исполнении

2016-2017 ‒ Провокатор

2016 ‒ Три королевы

2016 ‒ Селфи#Selfie

2016 ‒ Река памяти

2016 ‒ Интим не предлагать

2016 ‒ Беглец

2015 ‒ Непридуманная жизнь

2015-2016 ‒ Мамочки

2015 ‒ Во имя любви

2015 ‒ Анка с Молдаванки

2014 ‒ Узник старой усадьбы

2014 ‒ Моя мама против

2014 ‒ Любит — не любит

2014 ‒ Красотки

2014 ‒ Дикий-4 2014 ‒ Возвращение героя

2014 ‒ Призрачные гонщики

2014 ‒ Детки в клетке

2014 ‒ Верни мою любовь

2013 ‒ Чего хотят мужчины

2013 ‒ Скалолазка

2013 ‒ Сводная сестра

2013 ‒ Невеста

2013 ‒ Иллюзия счастья

2013 ‒ Золотая клетка

2012 ‒ Самозванка

2012 ‒ Путейцы-3 2012 ‒ Повезёт в любви

2012 ‒ Княжна из хрущёвки

2012 ‒ Кастинг (фильм-спектакль)

2012 ‒ Будет светлым день

2011 ‒ Четыре времени лета

2011 ‒ Случайный свидетель

2011 ‒ Поцелуй судьбы

2011 ‒ Нелюбимый

2011 ‒ Люба. Любовь

2011 ‒ Каменская-6 2011 ‒ Простая комбинация

2010 ‒ От сердца к сердцу

2010 ‒ Нанолюбовь

2010 ‒ Ищу тебя

2008 ‒ Счастливы вместе

2008 ‒ Стритрейсеры

2008 ‒ Провинциалка

2008 ‒ Платон

2008 ‒ Красота требует…

2008 ‒ Женщина, не склонная к авантюрам

2007 ‒ Сыновья его любовницы (фильм-спектакль)

2007 ‒ Капкан

2007 ‒ Грех

2007 ‒ В ожидании чуда

2006 ‒ Осторожно, блондинки!

2006 ‒ Капитанские дети

2006 ‒ Из пламя и света

2005 ‒ Талисман любви

2005 ‒ Одиночество любви