Бондаренко Станислав Геннадьевич 

Дата рождения: 2 июля 1985 года
Место рождения: Днепропрудное, Украина
Знак зодиака: Рак Звезда российских сериалов родился в обычной украинской семье. Родители развелись, когда Стас был еще совсем маленьким. Мама вновь вышла замуж и, ставшей многодетной семья, перебралась в столицу России. Стаса, его сводного брата и двоих младших сестер родители приучали к здоровому образу жизни и спортивным занятиям. С шести лет мальчик занялся нетипичным видом деятельности — бальными танцами, позднее стал заниматься карате, затем ему приглянулась информатика. Станислав задумывался о карьере медика, но один случай раз и навсегда изменил его жизнь. Танцевальная студия, где учился Бондаренко устроила концерт в ГИТИСе. Худрук института, Владимир Тепляков, предложил талантливому парню прийти на прослушивания. Так молодой человек поступил в театральный ВУЗ. Будучи студентом, он прекрасно проявил себя и был одним из фаворитов на своем курсе. Получив диплом, Бондаренко несколько лет играл на сцене театра Моссовета.
В кино артист начал появляться еще на третьем курсе института. Первая же роль, Павел Уваров из «Талисмана любви», закрепила за ним амплуа героя-ловеласа. Сыграв более четырех десятков ролей, актер снискал огромную популярность, в основном среди женской аудитории.
Личная жизнь Станислава Бондаренко
Со своей первой женой Стас познакомился еще в студенчества на показе мод. Молодой человек сразу заметил Юлию Чиклиеву среди других моделей Сочинского театра мод и после представления познакомился с ней. Некоторое время они общались, затем потеряли связь. Но вскоре встретились снова в гостях у знакомых. Молодые люди стали встречаться, но поженились лишь спустя восемь лет. В браке у них родился сын, названный Марком. К сожалению, в 2015 году брак распался из-за того, что Стас встретил Ирину Антоненко и влюбился в нее. Он продолжает заниматься воспитанием сына и поддерживает Юлию. С 2016 года Бондаренко стал встречаться с моделью Аурикой Алехиной, которая в 2017 году родила ему дочь Алексию.
Фильмография
2018 ‒ Смертельный тренинг (в производстве)
2018 ‒ Рассвет на горе Адама (в производстве)
2018 ‒ Ныряльщица за жемчугом (в производстве)
2018 ‒ Инкубатор (в производстве)
2018 ‒ Большое небо (в производстве)
2018 ‒ Десять стрел для одной
2017 ‒ По ту сторону смерти
2017 ‒ Остров
2017 ‒ Королева при исполнении
2016-2017 ‒ Провокатор
2016 ‒ Три королевы
2016 ‒ Селфи#Selfie
2016 ‒ Река памяти
2016 ‒ Интим не предлагать
2016 ‒ Беглец
2015 ‒ Непридуманная жизнь
2015-2016 ‒ Мамочки
2015 ‒ Во имя любви
2015 ‒ Анка с Молдаванки
2014 ‒ Узник старой усадьбы
2014 ‒ Моя мама против
2014 ‒ Любит — не любит
2014 ‒ Красотки
2014 ‒ Дикий-4 2014 ‒ Возвращение героя
2014 ‒ Призрачные гонщики
2014 ‒ Детки в клетке
2014 ‒ Верни мою любовь
2013 ‒ Чего хотят мужчины
2013 ‒ Скалолазка
2013 ‒ Сводная сестра
2013 ‒ Невеста
2013 ‒ Иллюзия счастья
2013 ‒ Золотая клетка
2012 ‒ Самозванка
2012 ‒ Путейцы-3 2012 ‒ Повезёт в любви
2012 ‒ Княжна из хрущёвки
2012 ‒ Кастинг (фильм-спектакль)
2012 ‒ Будет светлым день
2011 ‒ Четыре времени лета
2011 ‒ Случайный свидетель
2011 ‒ Поцелуй судьбы
2011 ‒ Нелюбимый
2011 ‒ Люба. Любовь
2011 ‒ Каменская-6 2011 ‒ Простая комбинация
2010 ‒ От сердца к сердцу
2010 ‒ Нанолюбовь
2010 ‒ Ищу тебя
2008 ‒ Счастливы вместе
2008 ‒ Стритрейсеры
2008 ‒ Провинциалка
2008 ‒ Платон
2008 ‒ Красота требует…
2008 ‒ Женщина, не склонная к авантюрам
2007 ‒ Сыновья его любовницы (фильм-спектакль)
2007 ‒ Капкан
2007 ‒ Грех
2007 ‒ В ожидании чуда
2006 ‒ Осторожно, блондинки!
2006 ‒ Капитанские дети
2006 ‒ Из пламя и света
2005 ‒ Талисман любви
2005 ‒ Одиночество любви