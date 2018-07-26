Какие советские конфеты были самые вкусные

Большинство сортов этих конфет в Советском Союзе, несмотря на их сравнительную дороговизну, можно было приобрести лишь в крупных городах, а в провинции они считались дефицитом. Тем не менее, каждая семья старалась достать к праздничному столу или просто в подарок детям знаменитых «Мишек косолапых» или «Красную Шапочку».

«Косолапого» выпускал еще «Эйнем»

Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» до постреволюционной национализации называлась «Эйнем» в честь ее основателя немца Фердинанда Эйнема. «Мишку косолапого» там выпускали с 1913 года. По словам директора столичного музея истории шоколада и какао (МИШКа) Людмилы Анатольевны Нумеровой, в состав классических «косолапых» входили шоколад, вафли, миндаль, сахар и какао-масло (последние три ингредиента называются пралине). Кило «Мишки косолапого» в Советском Союзе стоило от 4 до 6 рублей, и в отдаленных районах СССР советские дети были счастливы, если такие сладости перепадали им в новогодних подарках вместе с другими конфетами, попроще.

«Раковые шейки»: схожесть с хвостом рака только внешняя

Еще одни суперпопулярные и сравнительно доступные в Советском Союзе конфеты с дореволюционной историей. Их выпускало еще «Фабрично-торговое товарищество А. И. Абрикосова сыновей» (после национализации — кондитерская фабрика имени П. А. Бабаева). Свое название конфеты получили из-за внешнего сходства с рачьим хвостом. Как пишет автор исследования о деятельности товарищества Абрикосова Светлана Фоменко , известный российский кондитер был большой выдумщик по части рецептуры конфет. Для производства «Раковых шеек» использовалась картофельная патока, делающая карамель прозрачной, а винный осадок (кремортартар) позволял конфетам не засахариваться. Начинялись «Раковые шейки» миндалем, сахаром, ванилью и фруктовым ликером, что придавало им мягкость и своеобразный вкус. На 20 копеек в СССР можно было купить 100 грамм этих конфет, и в советских магазинах они появлялись чаще, чем другие популярные кондитерские изделия.

«Красная Шапочка» изготовили благодаря отсутствию миндаля?

Во всяком случае, такую версию происхождения одного из самых знаменитых сортов советских конфет приводит сооснователь передвижного московского музея истории русского шоколада Мария Головкина. Якобы в середине 50-х годов прошлого века на «Красном Октябре» старший мастер решил пустить в производство конфеты, в которых вместо отсутствующего на тот момент миндаля, применяемого для изготовления «Мишки косолапого», был арахис. Земляной орех и вошел в пралине «Красной Шапочки», дополненное трехслойной вафельной начинкой и шоколадной сладко-горькой глазурью. Стоимость «Красной Шапочки» была сопоставима с ценой на «Мишку косолапого», и эти конфеты также были в дефиците. Во всяком случае, до периферии они доходили нечасто, но, несмотря на дороговизну, на прилавках советских магазинов «Красная Шапочка» никогда не залеживалась.

«Мишка на севере, Машка на юге»

Такое прозвище в народе получили в СССР эти шоколадные конфеты, также имевшие ореховую начинку в вафельном корпусе с шоколадной глазурью. «Мишку на севере» на ленинградской кондитерской фабрике имени Н. К. Крупской начали производить за 2 года до начала Великой Отечественной войны и не прекращали их выпуск даже в блокаду. В последующие годы конфеты выпускались несколькими фабриками по всей стране, с 60-х годов состав «Мишки на севере» неоднократно менялся (использовались различные орехи), вдобавок, под этой маркой в Советском Союзе начали производить ряд других шоколадных изделий. Стоил килограмм «Мишек на севере» 5 рублей, и, не взирая на широкое производство этих конфет, для отдаленных регионов страны они все же оставались дефицитными.

«Белочку» придумал Борман

По утверждению М. Головкиной, авторство состава этих знаменитых советских конфет принадлежит Григорию Николаевичу (Жоржу) Борману — еще одному известному дореволюционному российскому кондитеру. После национализации питерской фабрики Бормана ей дали имя революционерки Конкордии Самойловой, затем предприятие влили в ленинградский кондитерский «холдинг» имени Н. К. Крупской. Шоколадные конфеты с дробленым фундуком в начинке и с белочкой на обертке имели нежный вкус пралине и стоили 5 рублей за кило. «Белочку» практически всегда включали в состав детских новогодних кондитерских наборов, а во время СССР фабрика имени Крупской выпускала по нескольку тысяч тонн конфет данного сорта. … Все эти конфеты были весьма калорийны — от 414 ккал («Раковые шейки» до 538 ккал («Белочка») на 100 грамм. Калорийность остальных — «Красной Шапочки», «Мишки косолапого» и «Мишки на севере» превышала 500 ккал на 100 грамм.