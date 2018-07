Владивосток и Хабаровск сравнили на примере женской груди

Популярное инстаграм-сообщество провело очередное сравнение Хабаровска и Владивостока на примере известного мема, сообщает PRIMPRESS.

Кто лучше: официальная столица Дальнего Востока или город с вантовыми мостами, принимавший саммит АТЭС , в споре над этим вопросом вечно бьются копья в Интернете.

Сообщество «ННовый Владивосток» для себя ответ знает. В паблике запостили известный мем с двумя девушками, у которых совершенно разный размер груди. Девушку с меньшим размером модераторы подписали Хабаровском, а с большим — Владивостоком.

«Выбор очевиден», — подписали снимок авторы.

Подписчики паблика согласились с такой оценкой, отметив, что во Владивостоке «холмисто».

A post shared by ННовый Владивосток ORIGINAL (@nn_vladivostok) on Jul 25, 2018 at 4:03am PDT