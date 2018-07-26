Владивосток и Хабаровск сравнили на примере женской груди 

Популярное инстаграм-сообщество провело очередное сравнение Хабаровска и Владивостока на примере известного мема, сообщает PRIMPRESS.
Кто лучше: официальная столица Дальнего Востока или город с вантовыми мостами, принимавший саммит АТЭС, в споре над этим вопросом вечно бьются копья в Интернете.
Сообщество «ННовый Владивосток» для себя ответ знает. В паблике запостили известный мем с двумя девушками, у которых совершенно разный размер груди. Девушку с меньшим размером модераторы подписали Хабаровском, а с большим — Владивостоком.
«Выбор очевиден», — подписали снимок авторы.
Подписчики паблика согласились с такой оценкой, отметив, что во Владивостоке «холмисто».
A post shared by ННовый Владивосток ORIGINAL (@nn_vladivostok) on Jul 25, 2018 at 4:03am PDT