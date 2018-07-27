Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости

Работающий пенсионер в России не редкость. Наверное, потому, что работа для них не хобби и не роскошь, а средство выживания. По той же причине далеко не все испытывают удовольствие от трудовой деятельности, да и от жизни как таковой. Но есть из этого печального правила и приятные исключения. Ирина Белышева — не только работающая пенсионерка, но и счастливый человек, живущий настоящим. Несмотря на свой возраст, Ирина — востребованная модель и активный критик концепции старости. Она уверена, что в наше время это понятие существует лишь для оправдания человеческого невежества и лени. Об этом и о том, как оставаться молодым в любом возрасте, Ирина Белышева рассказала «Ленте.ру»

«Лента.ру»: До недавнего времени считалось, что модельный бизнес — то самое место, где старикам не место. А теперь даже специальные агентства появились для моделей старшего возраста. Как вам нравится идея агентства Игоря Гавара «Олдушка»?

Белышева: В то время как за границей развиваются квантовая генетика и квантовая психология, которые предполагают вообще переворот в понимании темы старения, а вернее, ставят под вопрос само ее существование, у нас в стране молодые люди, которые должны бы иметь широкий кругозор, смотрят на все глазами стариков из РАН

Вот и Игорь Гавар со своим агентством «Олдушка». Само название и, соответственно, знамя этого предприятия выбрано неверно. Ведь Игорю пишут восторженные молодые девушки о том, как они хотят скорее состариться и попасть к нему. Здесь уже все переворачивается с ног на голову. «Стареть красиво!» — вы можете себе представить еще больший идиотизм, чем такой девиз?

Отчего же?

Я еще не видела того, кто бы от старости похорошел. Никого еще не украсила ни гипертония, ни стенокардия, ни старческий склероз, ни диабет и так далее. Но что я хочу сказать: старость возникает от невежества и лени. Надо выкинуть саму идею о том, что старость неизбежна, а «Олдушка» — это прекрасно.

Но ведь есть какие-то объективные процессы…

Когда одиннадцать лет назад я вышла из онкодиспансера, то решила целенаправленно заниматься своим здоровьем. Выяснилось, что можно заниматься фитнесом с голливудским тренером и через месяц-полтора войти в ритм этой активности, почувствовать колоссальное удовольствие и радость во всем теле. Решила поделиться со своей подругой, с которой вместе мы еще в вузе занимались спортивной гимнастикой. Что она мне ответила? Что хочет жить в свое удовольствие, а физические упражнения — это мучения. И вот я вижу в ней грузную старуху, которая опирается на палку и волочит за собой ногу. Это моя подруга, которая была такая активная, спортивная и энергичная!

Можете презирать меня, можете закидать помидорами, но старики сами себя делают стариками. Это осознанный выбор, который может быть сделан еще в молодом возрасте, когда вдруг люди начинают жить вчерашним днем, перестают двигаться, заниматься спортом. А что с этим делать? Научить людей любить себя.

Люди вам возразят — скажут, что жизнь у них не сахар, не до спорта им…

Нужно выкинуть отовсюду слово «старость». Когда вы допускаете мысль о старении, то вы уже поддаетесь упадку, начинаете доживать, а не жить. Есть двадцать научных теорий старения, и от каждой есть противоядие. Но об этом либо не знают — это невежество, или ничего не делают, если даже знают, — это от лени.

Видно, что вы человек образованный. Чем вы занимались до пенсии? Где учились?

Я родилась в Москве, училась в МГТУ имени Баумана на кафедре академика Целикова — нашего знаменитого ученого-металлурга. Это была очень разношерстная среда, не такая, как в Беркли, где выпускников ценят за связи в определенных кругах. И мне повезло: я попала в группу, где половина ребят были медалистами. После вуза я работала в «Стальпроекте», потом мой однокурсник собрал небольшое КБ и позвал меня к себе — в НИИчермет. Оттуда я ушла, когда стал разваливаться Советский Союз. Пошли сокращения, и я попросила начальника сократить и меня тоже. Я получила хорошее выходное пособие.

А потом отправилась на курсы для предпринимателей, где изучала маркетинг, менеджмент, психологию, машинопись и много что еще. Затем стала помощником депутата и каждый день приходила на 13-й этаж Госдумы , смотрела в окно и видела, как бледнеет, выгорая на солнце, государственный флаг. В последние годы работала риелтором. Собственно, и сейчас иногда тем же подрабатываю.

А когда же начался модельный бизнес?

Два года назад. В июле 2016 года окончила школу моделей Зайцева.

Как вы туда попали?

Я узнала, что идет набор в эту школу. Узнала, какие требования предъявляются к моделям. Пришла с полной выкладкой к назначенному времени — каблуками, платьем таким и сяким, с купальником. Вызываю директора школы. Она сказала: «Да вы что! У нас только девочек набирают с пяти до восьми лет и девушек с 18 до 26. А вы тут вообще причем?» Я ответила, что мне надо.

А как вообще пришла идея подняться на подиум?

Я понимаю, что мой образ жизни отличается от принятого в российском обществе, где многие люди себя не уважают все из-за того же марксизма-ленинизма, где любовь к себе, уход за собой воспринимается как дурной тон. Я же столько лет вкладывала в себя позитивные и нужные для модели качества, что в конце концов это все прорвалось, как фонтан. Само по себе. Ведь я каждый день занимаюсь пилатесом, не два притопа — три прихлопа, а прямо до седьмого пота. И занимаюсь еще много чем, что присуще уважающей себя женщине.

Ну, в итоге Егор Зайцев дал распоряжение, чтобы со мной занимались индивидуально. Каждый урок был по полтора часа, дефиле и прочие модельные дисциплины. Причем у других девушек групповые занятия — той же продолжительности. Сколько каждая из них успевает пройти по подиуму? А тут я одна — под внимательным взглядом наставника.

Я относилась к этим занятиям так, будто в случае успеха я получу Нобелевскую премию. Все упражнения повторяла дома по таймеру. И еще просила соседку, живущую этажом ниже, чтобы она приходила и снимала меня на камеру, чтобы пересматривать потом и выявлять недостатки.

Я еще училась, а агентство моделей Зайцева уже отправило меня на работу. Тогда проходили мои первые дефиле на «Модном приговоре». Затем меня стали приглашать на разные съемки. Я еще немного трепетала, но талант, при содействии опытных наставников, раскрылся. Пришла уверенность.

Когда люди в возрасте пытаются вести себя или выглядеть как юные особы, это часто вызывает смех: нелепая попытка вернуть вчерашний день…

Красота — это здоровье, вышедшее наружу. Она должна быть естественной и индивидуальной. А то, о чем вы говорите, — дурной вкус, который не зависит от возраста.

Здоровье порой большая проблема даже для молодых.

Да, но это во многом из-за российской медицины. Если бы врачи отрезали мне все, что собирались, я бы сейчас с вами не разговаривала. В России медицина до поры до времени развивалась достаточно успешно. Было такое понятие земский врач. Он занимался исцелением людей — то есть возвращал их организму целостность. После Октябрьской революции наше государство приняло другую концепцию медицины — немецкую, когда каждый специалист занимается лечением отдельного органа. Сейчас уже на каждый прыщик есть свой специалист, и он его лечит, не замечая всего остального организма. В итоге больных становится все больше.

В Израиле однажды была двухнедельная забастовка врачей, и в это время смертность там снизилась на 30 процентов.

У нас такие очереди к специалистам, что от забастовки такая работа не сильно отличается.

Современная западная медицина справилась с эпидемиями и как бы затмила этим своим достижением альтернативную медицину. Люди уже не погибают от болезней целыми городами, продолжительность жизни удвоилась. Но сейчас эта медицина просто тормозит дальнейшее развитие, особенно наша отечественная. Такое впечатление, что наши врачи боятся отчисления из-за незнания исторического материализма и марксизма-ленинизма.

У нас разговоры о здоровье пенсионеров привязаны к обсуждению количества стационаров и коек, бесплатных лекарств и так далее. Но никто не говорит о том, что необходимо заботиться о качестве воды и правильном питании.

Мы — то, что мы едим?

Именно так. А сейчас даже обычное мороженое по своему составу становится по сути ядовитым веществом. На некоторых продуктах нужно писать предупреждения, как на сигаретах. На сладкой газировке, например.

Здоровый организм на 80 процентов состоит из воды, и качество потребляемой воды имеет колоссальное значение. А у нас часто чистую воду заменяют этими непонятными напитками… Даже вода из кулеров офисных — не выход.

Где же выход?

Пытливые японцы установили, что вода должна быть щелочная с уровнем Ph 8. Это высокоструктурированная вода. Вы наверняка видели фильм про воду, где молекулы выстраиваются в идеальную снежинку.

Люди в возрасте, в отличие от младенцев, уже на 70 процентов состоят из воды, и больше всего обезвоживается мозг. Этот процесс влияет на интеллектуальные способности и, стало быть, на качество жизни. Потому-то многие старики пользуются кнопочными телефонами и не понимают, зачем нужен Instagram.

Серьезно, нам нужна государственная программа правильной воды. На своем опыте я убедилась, как трудно убедить людей в необходимости внимательно подходить к тому, что и когда пьешь.

Где же брать правильную воду?

Я употребляю фильтрованную воду, которая проходит обработку с помощью японских кораллов. Есть достаточно информации в интернете на этот счет. Такая вода, кроме того, что щелочная, имеет нужный окислительно-восстановительный потенциал, поверхностное натяжение — параметр, влияющий на то, как вода проникает в клетки организма.

Но кроме воды, у меня была и есть четкая мотивация для освоения соцсетей, которой людям порой недостает. Вот мои соседки ходили на курсы компьютерной грамотности, но это им ничего не дало. Может, только приятное ощущение, что они куда-то ходят, чем-то заняты.

В чем ваша мотивация?

После моего успеха на подиуме люди, видя мои фотографии в соцсетях, стали обращаться за советами: чем питаться, как за собой ухаживать и так далее. Едва ли мой опыт был бы так востребован, если бы не доля популярности. А для любого человека крайне важно иметь возможность делиться с другими полезными знаниями и навыками.

Что вы можете сказать о пенсии — насколько вы от нее зависите?

Есть пассивный доход, какая-то копеечка на кусок хлеба и оплату квартиры. Но вообще все эти разговоры про пенсию… Когда я пришла работать после вуза, рядом со мной сидела женщина, моя сверстница. Она практически каждый день приходила и с тяжелым вздохом произносила: «Скорее бы на пенсию». Понимаете, ненавидеть свою работу — это вредно для здоровья. Когда профессиональная деятельность человека — это и его любимое увлечение, то о какой пенсии может идти речь?

То же самое можно сказать и о здоровье: если человек живет осознанно и дорожит жизнью, он еду превращает в лекарство, а не наоборот. У нас же многие, если не большинство, воспринимают диету как что-то скучное и противное, мол, семена чиа и пророщенная гречка — гадость, а счастье — это шашлычок под коньячок.

Вы думаете о смерти?

Наши мысли гораздо более материальное явление, чем нам кажется. И бывает так, что человек умирает из-за того, что у него уже есть некая жажда смерти, нацеленность на нее. Что касается моего отношения к смерти… Я проходила несколько медитаций с руководителем Института реинкарнационики Марисом Дрешманисом и его учениками. Это очень эффективно. Вспоминаешь прошлые жизни, видишь все реально, как в кино. Оказалось, что умирать совсем не страшно.

У вас есть дети, внуки?

Нет. Я сделала такой выбор. Возможно, это связано с тем, что у меня было много детей в одной из прошлых жизней. И она была связана с большим количеством потерь и переживаний.

Важной характеристикой качества жизни является сексуальная жизнь. У нас в стране секс воспринимается как занятие исключительно для молодых…

Это все тот же марксизм-ленинизм — убеждение коллективного сознания. Почему Моисей водил евреев по пустыне сорок лет? Чтобы вымерло то поколение, которое помнило рабство. Таким образом, через сорок лет все у нас будет. Но, опять же, многое зависит от здоровья и от качества отношений между людьми. Если пара живет друг с другом уже только потому, что у них квартира общая, — это одно. А если у них сохраняется взаимная любовь — то они могут до ста лет сексом заниматься.

Но ведь сейчас, как многие считают, мы движемся назад — к советским традициям и православным ценностям.

Важно понимать, что общество у нас неоднородное. Можно присоединиться к той или иной страте, где людей объединяет мировоззрение, образ жизни. К примеру, есть веганы, сыроеды. Они устраивают потрясающие фестивали, ни на один из которых я, правда, из-за съемок пока не успела прийти. Тем не менее я слежу за ними в соцсетях. Это счастливые люди, и они растят таких же счастливых детей, которых не муштруют, на которых не кричат.

Есть и другое сообщество. Зайдите на детскую площадку — и вы увидите там толстую мамашу, которая кричит ребенку: «Не бегай, не прыгай». Она и собой не занимается, и ребенком тоже. Соответственно, ребята эти вырастают такими же пассивными, как и их родители. Каждый сам выбирает, куда он движется.